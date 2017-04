Social Zece „investiții” marca FSC Bacău de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Zece proiecte sociale și educaționale din opt județe ale Moldovei sunt finanțate în cadrul programului „Investiții pentru comunități durabile”, ediția a II-a. Din județul Bacău au obținut finanțare Asociația „Există o Șansă”, cu proiectul „CERT – Centru de servicii socio-educaționale”, și Congregația Surorilor Providenței, cu proiectul „Înființare Centru de Îngrijire la Domiciliu în Slănic Moldova”. Județul Vrancea are tot două proiecte finanțate, iar celelalte șase județe, câte unul. Programul „Investiții pentru comunități durabile” este implementat de Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) Bacău, în parteneriat cu Fundația Vodafone România. „Trei din cele zece proiecte propun soluții interesante și inovatoare pentru problemele identificate în comunitățile rurale cărora se adresează”, arată Ionuț Chiriță, fundraising&pr în cadrul FSC Bacău. E vorba despre „Spălătoria socială”, „Laboratorul de învățare alternativă” și Centrul de Recuperare Neuromotorie. Medicii și profesorii sunt voluntari De „spălătoria socială” vor beneficia câteva sute de persoane defavorizate din Țibănești, Iași, care locuiesc în gospodării fără apă curentă și curent electric. Spălătoria are în dotare cinci mașini de spălat și două uscătoare și este deservită de patru persoane asistate social. Bugetul necesar înființării spălătoriei a fost de 8.900 de euro. În „Laboratorul de Învățare Alternativă” din Vatra Moldoviței (care a obținut 14.000 de euro), 500 de copii își consolidează cunoștințele dobândite la școală și își dezvoltă aptitudinile. Laboratorul funcționează cu sprijinul a 10 profesori și a 50 de elevi-tutori, toți voluntari. Centrul de recuperare din Vârteșcoiu a fost înființat pentru vârstnici, cărora le oferă o sală de kinetoterapie cu personal calificat, finanțarea obținută fiind de 14.000 de euro. Spațiul în care funcționează centrul a fost renovat și dotat cu aparatură. „Acesta mai găzduiește un cabinet medical unde activează doi medici voluntari, un cabinet de electro-terapie și un cabinet de masaj”, explică Ionuț Chiriță. Cele zece proiecte implementate de FSC cu ajutorul unei finanțări de peste 100.000 de euro acordate de Fundația Vodafone România au 4.300 de beneficiari. 0 SHARES Share Tweet

