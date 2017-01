Șapte poziții o despart de fotoliul de lideră, deținut de Csikszereda Miercurea-Ciuc. Și 11 puncte o separă de biletul care ar duce-o în Liga a II-a la finalul sezonului. Mai lipsește și un atacant, poate și un play-maker, numai că…Numai că nici locul din clasament, nici numărul de puncte și nici lotul de jucători nu o înfrânează cu adevărat pe Aerostar Bacău să se gândească la promovarea în eșalonul secund. Problema care îi face pe „aviatorii” lui Mișu Ionescu să zboare în continuare la…„Economic” este bugetul. În aceste condiții, obiectivul Aerostarului pentru 2017, cel puțin, este același din ultimii ani: formarea și lansarea unor jucători care să facă pasul către eșaloanele superioare. „Cât timp a existat o echipă a Bacăului care activa în prima sau în a doua ligă ne era mai ușor și nouă. Acum am ajuns să trimitem jucătorii cei mai reprezentativi pe la Botoșani, pe la Suceava…”, punctează președintele CS Aerostar, Doru Damaschin, care adaugă: „Este păcat că s-a ajuns în situația asta. Mai întâi a dispărut FCM Bacău, ulterior s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Sport Club”. Interesant este că la începutul lui 2015, la o dezbatere organizată de cotidianul „Deșteptarea”, Damaschin a fost cel care propunea varianta unui acționariat deschis la SC Bacău, care să permită clubului dezvoltarea economică: „Cred că era cea mai bună soluție. Nu știu de ce nu a mai fost pusă în practică și nici care a fost strategia celor de la Sport Club. Cert este că am ajuns acum să ne întrebăm dacă se poate mulțumi un oraș sau chiar un județ ca Bacăul doar cu o echipă de liga a treia. La cum se mișcă lucurile, se pare că da. Și, repet, e păcat”. Și de ce nu ar fi tocmai Aerostarul echipa care să preia ștafeta? Și să redevină o echipă de ligă secundă așa cum era acum mai bine de trei decenii, în perioada în care îi avea în teren pe Daniel Scânteie, Petre Grigoraș și Ghiță Poenaru? „Noi ne-am dezvoltat mereu activitatea în măsura posibilităților financiare. Nu ne-am întins niciodată mai mult decât e plapuma. În plus, am dat întotdeauna dovadă de transpareță în privința cheltuielilor”, precizează conducătorul „aviatorilor”, care adaugă: „Problema nu ar fi neapărat obținerea promovării. Cu un efort financiar sporit, probabil că am putea face pasul către liga a doua. Numai că eu gândesc pe termen lung și îmi pun întrebarea cum vom rezista în liga a doua? Pentru că nu vreau să promovez doar pentru a avea apoi de unde retrograda”. Doru Damaschin consideră ca un Aerostar lansat spre Liga a II-a trebuie să aibă sprijinul autorităților: „În 2016, noi nu am beneficiat de niciun sprijin pe Legea 350/ 2005 și, chiar dacă ne-a fost mai greu, am ținut steagul sus. Dar dacă se dorește cu adevărat ridicarea ștachetei fotbalistice, este nevoie de implicarea autorităților. Fără o susținere pe termen lung, nu cred că vom mai putea vorbi de fotbal în Bacău”. Președintele Aerostarului invocă implicarea autorităților și din punct de vedere financiar, dar și logistic: „Totodată, trebuie rezolvată și problema stadionului. Că va fi consolidat «Municipalul», că va fi construită o altă arenă, fie ea și de dimensiuni reduse, trebuie ca lucrurile să se miște. Acum cât nu e prea târziu”. La început de 2017, Aerostarul se află la 11 puncte de Liga a II-a. Calculele ar trebui făcute, însă, în altă parte. ”Tricolori” formați la Aerostar Echipa națională de seniori: Costel Pantilimon (an naștere 1987), portar- Watford.

Echipa națională U19: Răducu Honea (1998), mijlocaș, Cătălin Oanea (1999), fundaș. Jucători lansați de Aerostar Liga I: Andrei Burcă (1993)- fundaș.

Liga a II-a: Lucian Dumitriu (1992), mijlocaș- Foresta Suceava, Ioan Adăscăliței (1989), mijlocaș- Dacia Unirea Brăila 5 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.