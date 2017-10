Nu știu câți dintre dumneavoastră au auzit despre Zargidava sau Zargedava în județul Bacău, însă, acest oraș antic a existat chiar la o aruncătură de băț de oraș. Mai exact, cum treci cu mașina prin comuna Traian, la un moment dat există un indicator la strada principală care te îndrumă să faci stânga spre Negri, Dămienești etc. Însă, din păcate, după cum spunea un cititor, nu există niciun indicator care să semnaleze și monumentele istorice de la Brad, comuna Negri. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet loading...

