Actualitate Zăpada scurtează listele de aşteptare pentru susţinerea examenului auto de Ramona Ionescu * se pot prezenta la proba practică cei care se încumetă să conducă pe zăpadă Contrar aşteptărilor şi vremii neprielnice, nu se suspendă examenul auto, proba practică. Dacă unii candidaţi preferă să dea acest examen în condiţii meteo favorabile, sunt destui îndrăzneţi care şi-au manifestat intenţia de a susţine pe zăpadă proba oraşului. Conducerea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi ~nmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCÎV) Bacău a decis că zăpada nu le pune probleme candidaţilor, ci le sporeşte vigilenţa în trafic. "În această perioadă pot susţine proba practică a examenului auto cei care doresc. Dacă am sista examenul din cauza condiţiilor meteo ar însemna să-i reprogramăm pe oameni peste alte două luni, fiind foarte aglomerat. Sunt însă destule persoane care vor să dea examenul pentru că fie le expiră dosarul, fie pleacă în străinătate", declară cms.şef Constantin Mihăescu, şeful SPCRPCÎV Bacău Proba practică se susţine numai cu examinatori atestaţi de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. Legea spune că desfăşurarea probei practice va fi întreruptă în cazul apariţiei unor condiţii meteo rutiere nefavorabile, determinate, de regulă, de reducerea vizibilităţii sub 100 metri, căderi abundente de precipitaţii, inundaţii, furtună sau viscol, urmând a fi reluată de îndată ce condiţiile de circulaţie au revenit la normal. În situaţia în care, din cauza acestor condiţii, proba practică nu mai poate fi reluată în aceeaşi zi, conform programului normal de lucru, candidatul este reprogramat în cel mai scurt timp posibil. (Ramona Ionescu)

