”Zăpada mieilor” a dat peste cap activitatea fermierilor

Vremea rea din ultimele două zile și zăpada căzută abundent au afectat și fermele de creștere a animalelor. Zootehniștii au apelat la surse alternative de curent, urmare a faptului că în foarte multe zone din județ au fost probleme majore cu alimentarea de energie electrică.

Vineri seara (21 aprilie) 6 linii de înaltă tensiune din județul Bacău erau încă avariate total și 314 posturi de transformare nu erau alimentate la rețea, fiind afectați peste 25.000 de consumatori din 28 de localități. Printre aceștia au fost și societățile comerciale, în special cele cu producție continuă.

Apă cu găleata la vaci și surse alternative de curent

Fermele de la Agricola – ne-a declarat, sâmbătă la prânz, președintele Grigore Horoi – au fost afectate de pana de curent, dar nu atât de mult încât să apară probleme serioase. „Mai greu a fost să se ajungă, la un moment dat, în unele puncte de lucru, datorită căderilor de zăpadă, dar în rest probleme deosebite nu au apărut”, a precizat președintele Grupului Agricola.

În fermele de animale, porci și vaci, din Letea Veche și Săucești, vineri dimineață s-a apelat la grupuri electrogene de furnizare a curentului electric. S-a cărat apă chiar și cu găleata, pentru adăpatul animalelor, iar eliminarea dejecțiilor, în fermele mai mici, s-a făcut manual. Cât despre mulsul vacilor, acolo unde totul este mecanizat, problemele au fost majore. ”Încă nu putem vorbi de pagube majore, dar de creșteri de costuri, da.

Nemulțumirea mea este legată de furnizorul de energie electrică pentru că nu ne tratează ca parteneri în contract. Eu am trecut pe energie alternativă în momentul în care am rămas fără curent în fermă, dar asta a dus la costuri de trei ori mai mari. Una e să folosești curent din rețeaua electrică și alta motorină. Iar o vacă dacă nu o mulgi cum trebuie și când trebuie, se îmbolnăvește”, ne-a declarat în urmă cu o oră Ioan Chiriac, ce deține o fermă de vaci, cu 750 de capete, din care 280 la muls, în Radomirești, comuna Letea Veche. ”La rezervele de apă avem autonomie, pentru că toți fermierii organizați au rezervoare și puțuri. Și la curent electric avem alternative, dar sigur că vorbim de alte cheltuieli. Nici eu nu am putut mulge vacile ieri dimineață (vineri, n.r.).

Am 700 de vaci în fermă și 250 dintre ele la muls. Am reușit să mulgem la prânz, când s-a remediat situația la noi, dar da, despre neseriozitatea furnizorului de energie electrică se poate vorbi. Atâta timp cât există monopol, toți consumatorii au de suferit. E neplăcut ca la fiecare bătaie de vânt mai puternică sau la fenomene cum au fost zilele acestea cu zăpadă căzută în cantități mari să cadă rețeaua electrică. Aici e problema, nu că am stat noi fără curent câteva ore”, ne-a spus și Eugen Popa, un alt fermier din zona Săucești.

Consumatori nemulțumiți

Pe telefonul redacției, în toate aceste zile au sunat și încă mai sună nemulțumiți și consumatori simpli. ”Sunt din Tisa Silvestri. Nu avem curent de ieri (vineri, n.r.). Avem copii mici, avem centrale, în case e frig. La fiecare vânt, la noi cade curentul”, ne-a spus o femeie. ”În Letea Veche, chiar în centrul comunei, încă mai sunt probleme. Curentul furnizat nu este continuu, o să ni se ardă toată aparatura electrocasnică. Atunci cine o să ne mai despăgubească?”, a fost și intervenția unui bărbat din comuna Letea Veche, azi, sâmbătă, la orele prânzului. Tot aici, în Letea Veche, după cum ne-a spus și primarul Petru Dochiei, mai sunt și câțiva industriași care au probleme cu ambalarea și încărcarea de produse, la niște hale de producție.

Furnizorul de energie electrică e pe teren

De cealaltă parte, furnizorul de energie electrică a trimis permanent către presă, dar în mod special către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență situația la zi a intervențiilor. La momentul acesta, sâmbătă, informarea distribuitorului de energie electrică arăta că în județul Bacău mai sunt 24 de localități afectate, cu 11.542 de consumatori nealimentați, trei linii electrice afectate total și 122 posturi de transformare nealimentate. ”Suntem pe teren permanent. Prioritate a avut rezolvarea avariilor. Încă mai sunt probleme majore în multe zone din județul Bacău, dar și în alte județe din Moldova”, a fost și declarația lui Corneliu Zaiț, purtătorul de cuvânt de la DelGaz Grid SA (fostul E.On Distribuție).