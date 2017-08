Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 din Bacău a fost locul în care, timp de căteva zile, vara a adus zâmbete și încântare pe chipul unor copii. Ei au venit aici, zi de zi, cu bucurie, s-au jucat, au învățat lucruri interesante și și-au dezvoltat creativitatea, realizând lucrări individuale și colective pline de farmec. Cele care le-au adus copiilor fericirea pe chip au fost prof. Elena Loredana Popa, prof. Mihaela Popescu și prof. Elena Loredana Buhosu, educatoare la Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 Bacău, structură a Școlii Gimnaziale “Miron Costin” Bacău. Toate activitățile au avut loc în cadrul proiectului intitulat “Atelierele de vară Șotron”, ce s-a desfășurat în perioada 31 iulie – 11 august 2017, cu un grup de 15 copii de la Centrul de Zi pentru Copilul Aflat în Dificultate Bacău (având ca director pe prof. Luiza Agache). Copiii au “călătorit imaginar spre Insula de Nisip”, au pășit pe razele Curcubeului, în fiecare zi învățând o nouă culoare (roșu, orange, galben, verde, albastru, indigo și violet), au vorbit despre România și au pictat “Steagul tricolor”. Activitățile au fost diverse și atrăgătoare: “De la semințe la plante” (germinare), “Plutește/se scufundă” (plutirea corpurilor), “Ne jucăm cu baloane de săpun” (forme geometrice în baloane de săpun), “Cochilii de pe Insula de Nisip” (amprentare), “Observăm natura cu lupa” (observare spontană), “Pești albaștri la Marea Neagră” (lucrare colectivă). Totodată, ei au pătruns, în fiecare zi, și în lumea poveștilor: “La plimbare prin junglă”, “Vrei să fii prietenul meu?”, “Omida mâncăcioasă”, “Ursule maro, ursule maro, tu ce vezi”, “Sus, jos, de jur-împrejur” și “Să mâncăm culori”, care i-au amuzat și i-au ținut cu “sufletul la gură”, și-au însușit și “Reguli de comportament”, “Cum să ne spălăm pe mâini” și “Igiena dințișorilor”. Nu au uitat nici joaca, au sărit “Șotronul”, au desenat cu cretă colorată “Căsuța mea”, s-au distrat în “Cursa piticilor” (parcurs aplicativ). La sfârșitul celor două săptămâni, copiii au fost premiați cu o diplomă de explorator, cărți de povești, baloane și dulciuri. ”Acest proiect este organizat în fiecare an de Asociația OvidiuRo în zonele defavorizate, cu copii provenind din familii cu posibilități materiale precare sau din familii cu handicap, cu risc de abandon școlar”, ne-a declarat prof. Elena Loredana Popa, la finalul activităților de weekend-ul trecut. 0 SHARES Share Tweet

