În pragul Sărbătorilor de Iarnă poți avea șansa de a deveni Moș Crăciun pentru copiii cu nevoi speciale. Participând la proiectul caritabil „Zâmbet pentru copii", oamenii cu suflet mare pot contribui la dotarea unui centru destinat copiilor cu dizabilități. Beneficiarii direcți ai acestui centru sunt copiii cu un diagnostic foarte grav – sever, având gradul I de handicap, care necesită terapie de lungă durată. Un procent semnificativ dintre acești copilași sunt imobilizați într-un fotoliu rulant, dependenți de personal specializat și care necesită atenție, îngrijire și supraveghere permanentă. Crăciunul este pentru suflet, iar donațiile din suflet pot aduce raze de speranță în viața unor copii care suferă fără a avea vreo vină. În noul centru vor beneficia gratuit de toate serviciile de specialitate, având, poate, dreptul la o noua șansă care până acum le-a fost refuzată. Fiți alături de copii, împreună cu Asociația Betania, Primăria Municipiului Bacău și Simba Invest și donați pentru un „Zâmbet", iar noi vă oferim un Concert Magic de Crăciun susținut de: – Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora", dirijor Robert Gutter (S.U.A.)

– Corul Colegiului de artă „George Apostu”, dirijor Ionuț Vîlcu

– Clasele de balet ale Colegiului de artă „George Apostu”, profesor Simona Baicu

– Soprana Gabriela Iştoc

– Trupa Feelings Accesul la concert se face doar pe bază de invitație. Persoanele fizice sau juridice care doresc să susțină această cauză și fac dovada unei donații de minim 50 lei pot intra în posesia invitației/invitațiilor de la: – Asociația Betania – str.Nordului 19 bis. Telefon 0234.586.002

– Simba Invest – str. Republicii 193. Telefon 0372.732.114

– Agentia vTravel – str.9 Mai 29. Telefon 0745.161.616. Donațiile se fac în cont RO08BACX0000003009162012, deschis la Unicredit Bank Bacău. Beneficiar: Asociația Betania Bacău. Relații suplimentare la telefon 0372.732.114.

