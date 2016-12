Zâmbet pentru copii

La Teatrul de Vară ”Radu Beligan”, ora 20,00 în această seară, mult așteptatul Concert de sărbători. Vă invităm pentru două ore la un concert caritabil de Crăciun, ”Zîmbet pentru copii”, organizat de Asociația Betania, Simba Invest și Primăria Municipiului Bacău.

Protagoniștii sunt: Orchestra Filarmonicii ”Mihail Jora” – dirijată de americanul Robert Gutter, soprana Gabriela Iștoc, Corul ”Armonia” al Colegiului Național de Artă ”George Apostu” – dirijor Ionuț Vâlcu, clasele de balet, prof. Simona Baicu și Trupa Feelings.

Programul Concertului de Crăciun este variat și diversificat, cu muzică clasică, rock, colinde:

A CHRISTMAS FESTIVAL – Leroy Anderson, NUTCRACKER JINGLES, CHRISTMAS EVE SARAJEVO, THE CHRISTMAS SONG, AVE MARIA- Bach- Gounod, MEINE LIPPEN SIE KUSSEN – Fr.Lehar (Giudita), YOU RAISE ME UP, A MAD RUSSIAN CHRISTMAS, VARIOUS THEMES ON FA- LA- LA, O CE VESTE MINUNATA, T. GHEORGHE – VIN COLINDATORII (LERUI LER), COLD PLAY CLASSICS, ALL THAT JAZZ, SPARGATORUL DE NUCI -P.I. Ceaikovski, DANSUL SPANIOL

Only Feelings – MOMENT MASTI SI COLIND, SLEIGH RIDE – Leroy Anderson, ANNE’N POLKA – J. Strauss, SANTA BABY, VALS – D. Sostakovici, Only Feelings – colinde:ROCK AROUND THE CHRISTMAS TREE, JINGLE BELL ROCK, LET IT SNOW, HELLO FEELINGS, LET’S GET LOUD, UPTOWN FUNK – BRUNO MARS, IMN RESPECT SI PRIETENIE Avicii wake meu, CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE.

Despre Robert Gutter știm că e director muzical al Filarmonicii din Greensboro și profesor la Cursurile Internaționale de dirijat organizate în luna iunie a fiecărui an, de 12 ediții.

Gabriela Iștoc, soprană recunoscută în plan internațional, laureată în numeroase concursuri, care s-a perfecționat la Dublin, solistă din 2009 la National Symphony Orchestra, Irlanda, membră a Studioului de Operă Națională din Londra, a cântat pe marile scene ale Europei și a colaborat cu BBC pentru filmul documentar Traviata, în rolul Violettei.

Gabriela va deschide anul 2017 cu un concert festiv în Gulangyu Concert Hall, la invitația Guvernului Xiamen, China și va debuta la București în Festivalul George Enescu cu rolul Antigonei din opera enesciană Oedipe alături de London Philarmonic Orchestra.

Magia Feelings. Cei 7 magnifici, cum îmi place să-i numesc pe tinerii care au fondat această trupă în 2002 – recunoscuți pentru calitatea și inventivitatea spectacolelor sunt: Petruț Ionuț,Claudiu Farcaș –

Lorin Ciobîcă, Cătălin Răuță, Dan Asofiei, Răzvan Iftode, Răzvan Răduca www.trupafeelings.ro.

De remarcat că toți interpreții sunt foști sau actuali elevi ai Colegiului de Artă băcăuan!

Vă așteptăm pentru două ore de super spectacol. Prezența dumneavoastră poate aduce multe zâmbete copiilor mai puțin norocoși!

Crăciun fericit și La mulți ani, tuturor!