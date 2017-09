Sâmbătă şi duminică, 9 şi 10 septembrie, între orele 10.00 – 15.00, pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău vor fi prezenţi în Piaţa Tricolorului, din municipiul Bacău, unde vor desfăşura o serie de activităţi dedicate Zilei de 13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România. Băcăuanii sunt aşteptaţi să fie alături de ei în centrul oraşului unde vor putea vedea autospecialele de intervenție, accesoriile de intervenție și machete de muniții de război rămase neexplodate din timpul conflictelor militare, va fi şi un punct de informare preventivă, iar pentru copii se vor organiza concursuri atractive cu tematică de pompieri. Ei vor trebui să parcurcă un traseu, care presupune să alerge câţiva metri, să dea cu apă la ţintă şi după ce trec toate probele şi primesc diploma, la final, pot face o fotografie cu Bucşă, maşinuţa pompierilor extrem de îndrăgită de cei mici. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.