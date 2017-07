De ani de zile, dilema cea mai mare a unui bacauan atunci când ii vine un musafir din alt judet sau chiar din alta tara a fost sa identifice un loc deosebit in care sa-l scoata si sa-l impresioneze pe oaspete.

Va propunem, astazi, o posibilitate de rezolvare a acestei dileme. Pentru ca am fost la Valhalla si am decis ca localul poate impresiona un calator, fie el si strain. In primul rând, restaurantul nu seamana cu nimic din Bacau, pentru ca este organizat dupa modelul unei berarii, cu mese si banci din lemn, dar si cu butoaie transformate in mese, cu candelabre din sticle de bere si un bar in forma de drakkar, corabia vikingilor.

Meniul este plin de denumiri ciudate, de la „inghetata de porc”, care este, de fapt, racitura, pâna la „Scula lui Greuceanu”, care inseamna un cârnat si doua ochiuri.

Noi am decis sa luam un „Ciolanul lui Thor” si „Scariti, ostenii mei!” iar, ca desert, o portie de papanasi moldovenesti. „Ciolanul lui Thor” s-a dovedit a fi o oala de ceramica in care un ciolan de porc a fost taiat in bucati si amestecat cu tot felul de legume, totul facut la cuptor.

Celalalt fel a fost o ditamai scarita de porc facuta pe gratar, pusa pe un pat de cartofi gatiti in stil suedez si cu o ceapa rosie alaturi, totul pus pe o tava de lemn. Pâinea a fost din partea casei dar cine sa se atinga de ea la asemenea portii?! Pentru ca pot spune ca scarita putea sa sature lejer doi barbati cu neveste pasionate de telenovele, deci bine infometati, iar ciolanul era suficient pentru o nunta de somalezi.

Cât despre papanasi, dupa o asemenea masa, nu a putut fi mâncat de doua persoane. Preturile au fost rezonabile: câte 29 de lei pentru fiecare fel de mâncare si 16 lei pentru portia de papanasi.

Valhalla se gaseste pe strada Erou Gheorghe Rusu, nr.2 (in spatele BRD).