Băcauanul Anton Rofel a realizat cel mai mare vultur pleșuv făcut aproape în totalitate din lemn. Inițial, gigantul cântărea 130 de kilograme și avea o deschidere a aripilor de 4 metri și 65 de centrimetri. După mai bine de paisprezece ani, timp în care pasărea gigantică s-a odihnit pe acoperișul casei, proprietarul a decis că este momentul să îl recondiționeze. Pentru aceasta și-a rezervat zilnic câte două ore de lucru. Munca a durat câteva luni pentru că de fiecare dată când începea lucrul, îi mai veneau alte idei. Anton Rofel vorbește cu mult drag și despre pasiunea sa pentru sculptură, pe care și-a descoperit-o în zilele în care lucra la Întreprinderea de Avioane din Bacău. Tot acolo i-a venit și ideea să facă un vultur gigantic. Pentru a prelucra lemnul a fost nevoit să stea multe ore și peste programul de lucrul, pentru că pe atunci realiza vulturi de mai mici dimensiuni care ajungeau la președintele Nicolae Ceaușescu. Vulturii erau făcuți cadou de acesta. În ceea ce privește vulturul de pe casa sa, proprietarul spune că a avut numeroase oferte pentru a-l vinde, unele destul de generoase. Însă pe toate le-a refuzat tranșant. Acum situația s-a schimbat și caută un alt acoperiș care să ofere loc de odihnă pentru vulturul uriaș. Așa că a anunțat deja pe mai multe site-uri de specialitate intenția de a vinde vulturul. Vulturul pleșuv a însemnat multe atât pentru vecini proprietarului, cât și pentru vizitatorii târgului Obor din Șerbănești ce au admirat sculptura, care astăzi vrea să-și schimbe proprietarul. ,,Vulturul este construit 90% din lemn de stejar și pin la care se adaugă 10 % încadrarea metalică. Coada este reglabilă și demontabilă pentru mai multe tipuri de acoperiș. I-am făcut și dispozitive de ancorare care se află atât deasupra lui, cât și sub aripile acestuia.”

