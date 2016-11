Vreti sa stiti cum dispar zece miliarde? Scoala Calini: usi incuiate si geamuri sparte

Aberant, imposibil, inexplicabil! Asta ar exclama orice om normal când ar afla ca guvernantii (nu am folosit termenul autoritati pentru ca e prea cuprinzator, iar aici e vorba de un minister anume) au cheltuit zece miliarde de lei vechi ca sa construiasca un obiectiv, apoi, când sa fie finalizat si dat in functiune, l-au abandonat.

Pe scurt, s-au pierdut sau se vor pierde zece miliarde din bugetul public. Investitia abandonata e Scoala Calini din comuna Colonesti, care este 70 la suta construita, dar sta cu usile incuiate din cauza ca nu s-au mai alocat bani pentru finalizarea ei. Locuitorii din Calini reclama ca “e bataie de joc”, ca “derbedeii arunca cu pietre” in scoala si nimanui nu-i pasa.

Viceprimarul Danut Condurache a recunoscut: “Asa este, e incuiata si se degradeaza!” Ne-am dus si noi la Calini ca sa vedem cum stau lucrurile si am constatat ca mareata cladire are multe geamuri sparte. Primarul Valentin Mirzac ne-a spus istoria acestei scoli: investitia a fost inceputa in 2008, fiind preluata apoi de Inspectoratul Scolar, odata cu alte scoli din tara, si derulata prin Centrul Bugetar, care nu a urmarit nici lucrarile, nici finantarea.

“Curtea de Conturi a decis sa preluam noi lucrarile, dar noi am descoperit ca s-a iesit din contract si am ajuns in instanta. Constructorul a depus plângere, insa instanta a constatat ca nu avem calitate procesuala. Acum, firma va da in judecata Inspectoratul Scolar si Centrul Bugetar”, arata Valentin Mirzac. Valoarea totala a investitiei este de 1.400.000 de lei (14 miliarde de lei vechi) din care s-au achitat 1.000.000 de lei (10 miliarde de lei vechi).

Mai sunt necesari 400.000 de lei. “Din 2008 au trecut atâtea generatii care ar fi putut sa invete aici! Ministerul Educatiei si Ministerul Dezvoltarii nu au fost in stare sa urmareasca o investitie! In loc sa aloce bani pentru terminarea scolilor incepute, se fac scoli noi”, afirma, revoltat, Valentin Mirzac. Din bugetul anual al comunei, in jur de 70.000 de lei, in niciun caz nu pot fi acoperite cheltuielile necesare finalizarii cladirii.