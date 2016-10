In sprintarul nostru folclor, a umbla cu cioara vopsita tradeaza apucaturile unora care-si fac un stil de viata din prezentarea croncanitoarei drept papagal multicolor vorbitor. Adoratia pentru promovarea artei vopselurilor de acest gen a devenit, in precampania electorala, molipsitoare.

A-nceput plimbatul prin institutiile statului de drept zglobiu cu bufnitele. Dar nu cu bufnite obisnuite, ci cu bufnite iubitoare de vopseluri roz. Bufnita clasica este o vânatoare de noapte. Bufnita roz ataca insa in miez de zi. O superstitie zice ca pentru cei care vad bufnita la lumina zilei e pericol mare: le aduce ghinion. Probabil ca de aceea sunt plimbate acum bufnitele roz si pe sub privirile procurorilor, prin sediul D.N.A.

Din zona cancanului, invaluita in vopseluri crestine, Elena Udrea sare sprintar de tot in lumea celor care vor sa-si adjudece virtuti atestate oficial, pentru Judecata de Apoi, dar si pentru cea a electoratului. Un masterat si-un doctorat in cele sfinte, vopseluri minunate pentru aceasta nesfânta a politicii, ar reinventa-o, crede ea, chiar si in ochii judecatorilor terestri. Deocamdata, nu aspira la vopselurile care ar ajuta-o sa devina stareta sau episcop, dar nu se stie niciodata.

E vremea vopselurilor si prin Palatul Victoria, via Cotroceni. Brusc, anonimii aruncati in jilturi cu statut de tehnocrati si-au descoperit vocatii politice, intentionând sa recurga la tehnica vopselurilor de partid, pentru a putea candida la parlamentare. Iohannis insusi, pe care nu-l credeam vopsagiu talentat, lucreaza cu sârg la acest proiect. Dupa ce i-a vopsit jenant, de-a toarta cu Basescu, pe cei din P.D.L., deghizându-i jalnic in penelisti etc, experimenteaza un nou kitsch, termen cu origini germane care denota un stil artistic de prost gust, diletantism.

Zilele trecute am vazut niste tânci pictați minunat pe fete. I-am intrebat de ce si-au pictat chipul. Raspunsuri… ,,Ca sa fim mai frumosi!” ,,Ca sa nu ma recunoasca mami!”, ,,Ca sa creada lumea ca sunt zâna cea buna!” Un exercitiu ludic de toata isprava capatase conotatii mioritice pentru grozavii copii, care oricum erau frumosi, zâne bune si feti-frumosi. Treptat, de la nevinovatul exercitiu ludic unii vor retine doar zgura ,,artei vopselurilor” care prezinta cioara in rol de cuceritor papagal multicolor si moral.