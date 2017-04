Social Vremea se răcește puțin de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Meteorologii prognozează o vreme în general caldă, cu valori termice normale pentru această perioadă, în timp ce precipitațiile sub formă de ploaie vor fi prezente la nivelul întregii țări, în special la jumătatea acestei săptămâni, dar și la mijlocul celei de-a doua, respectiv sub formă de lapoviță și ninsoare în zonele montane, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada 3 – 16 aprilie 2017, publicată luni. În Moldova, în prima săptămână de prognoză, temperaturile vor scădea față de cele înregistrate la debutul lunii aprilie. În zilele de 6 și 7 aprilie, vremea va fi răcoroasă mai ales în jumătatea de nord a regiunii, cu temperaturi ziua de 9 — 14 grade și noaptea de până la 4 grade, în medie regională. Începând cu data de 9 aprilie, vremea se va încălzi din nou, estimările indicând un ecart mediu al maximelor de 16 — 20 de grade și al minimelor de 5 — 9 grade. Ploi mai frecvente, în general moderate cantitativ, se vor semnala în jurul datei de 6 aprilie. Pentru celelalte zile ale intervalului de referința se menține o probabilitate relativ ridicată pentru ploi locale. Excepție vor face zilele de sfârșit de săptămână (8 — 9 aprilie, respectiv 15 — 16 aprilie) când șansele de ploaie vor fi cele mai reduse. La munte, pe parcursul primei săptămâni de prognoză, scăderea de temperatură față de valorile înregistrate la debutul lunii aprilie va fi semnificativă, astfel că vremea va deveni chiar rece pentru această perioadă din an, în special în perioada 6 — 7 aprilie. În acest sens, se vor înregistra valori maxime de la două grade Celsius la 8 grade Celsius, în medie. Minimele nocturne vor deveni negative în toată zona montană, la mijlocul săptămânii. Ulterior, din 9 aprilie, vremea se va încălzi din nou, iar valorile termice, de 4 — 10 grade ziua și 0 — 5 grade noaptea, se vor situa în general peste cele climatologic specifice perioadei. Probabilitatea pentru precipitații, în general moderate cantitativ, va fi relativ ridicată pe parcursul intervalului de referință, în mod deosebit în 4 și 5 aprilie când vor predomina ploile, dar și pe 6 și 7 aprilie, când vor fi mai ales lapovițe și ninsori. În schimb, sfârșitul primei săptămâni, dar și al celei de-a doua, vor fi intervale cu cele mai reduse condiții de ploaie. 4 SHARES Share Tweet

