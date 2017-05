Social Vreme în general caldă, dar și reprize de ploi, pe parcursul intervalului 22 mai – 4 iunie de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vremea va deveni caldă în perioada următoare, iar temperaturile medii diurne vor ajunge și la 29 de grade Celsius în Banat, Muntenia și Oltenia, în timp ce la nivel de precipitații acestea vor fi sub formă de averse aproape în fiecare zi a intervalului 24 – 27 mai, în aproape toate regiunile, se arată în prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) publicată luni, valabilă pentru perioada 22 mai – 4 iunie 2017. În zona Moldovei, până la jumătatea primei săptămâni de prognoză, mediile temperaturilor maxime vor fi de 20 — 23 de grade, iar cele ale minimelor, de 9 — 12 grade. Vremea se va răci în intervalul 25 — 27 mai, astfel încât media temperaturilor maxime nu va depăși 18 — 19 grade, pentru ca ulterior, începând cu data de 28 mai, vremea să intra într-un proces de încălzire. Astfel, mediile temperaturilor maxime vor crește de la 20 — 22 de grade, până spre 24 — 26 și chiar 28 de grade, în primele zile ale lunii iunie. Mediile temperaturilor nocturne nu vor avea variații semnificative, acestea urmând a oscila, în general, între 10 și 14 grade. Probabilitatea de apariție a ploilor, cu totul izolat posibil însemnate cantitativ, va fi mai ridicată în perioada 24 — 28 mai.

În Dobrogea, valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologic specifice pentru această regiune în perioada 22 — 28 mai, când media temperaturilor maxime se va situa în jurul a 20 de grade, iar cea a minimelor va fi de 10 — 12 grade. Din data de 29 mai, vremea va intra într-un proces de încălzire ușoară și treptată de la valori medii diurne de 21 — 22 de grade, până la 23 — 25 de grade, în special în perioada 1 — 3 iunie. De asemenea, vor crește treptat și mediile temperaturilor minime, de la 12 — 13 grade, până spre 14 — 16 grade, spre sfârșitul intervalului de prognoză. Probabilitatea de apariție a ploilor va fi ridicată la începutul intervalului, apoi în special în perioada 25 — 29 mai, pentru ca ulterior, doar trecător și pe arii restrânse în timpul după-amiezelor, să fie condiții pentru ploi de scurtă durată. La munte, la începutul intervalului, media temperaturilor maxime va fi de 13 — 15 grade, iar a celor minime de 4 — 6 grade. În perioada 25 — 27 mai, vremea se va răci, până spre medii ale maximelor în jur de 9 grade și de două grade ale celor minime. În a doua săptămână de prognoză, vremea va deveni caldă, cu medii ale valorilor diurne de temperatură de 17 — 18 grade și minime de 8 — 10 grade, la început de iunie. Instabilitatea atmosferică se va menține accentuată în cea mai mare parte a intervalului, dar aversele vor fi pe arii mai extinse și, posibil, mai însemnate cantitativ în intervalul 24 — 28 mai. Estimările sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, și au un grad de realizare de aproximativ 60%.

