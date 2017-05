Vremea se va încălzi în primele zile ale lunii mai în majoritatea regiunilor, iar temperaturile vor ajunge și până la 27 de grade Celsius, peste cele normale în această perioadă din an, însă nu vor lipsi precipitațiile, sub formă de averse, în special în intervalele 3 – 5 mai și 7 – 9 mai, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) publicată luni, valabilă pentru perioada 1 – 14 mai 2017. În perioada 5 — 10 mai, vremea se va răcori ușor în aproape toate zonele țării, urmând ca temperaturile să fie apropiate de mediile climatologice specifice pentru prima decadă a lunii mai. Ulterior, până la sfârșitul intervalului de prognoză, meteorologii estimează o creștere semnificativă a temperaturii aerului spre valori cu mult peste ceea ce ar fi normal în prima jumătate a lunii mai. În zona Moldovei, încălzirea vremii va fi semnificativă pe parcursul primei săptămâni, astfel că temperaturile se vor situa cu mult peste cele normale la început de lună mai. Vor fi, în medie, maxime de 22 la 27 de grade și minime de 7 — 13 grade. Între 7 și 10 mai, vremea se va răcori, devenind în general apropiată de specificul climatologic al perioadei, cu valori diurne de 17 la 21 de grade și nocturne de 5 — 9 grade, în medie regională. Apoi, până la sfârșitul intervalului de referință, este estimată o încălzire accentuată a vremii. Ploi pe arii mai extinse, moderate cantitativ vor fi cu o probabilitate mai mare în perioada 6 — 9 mai. În restul intervalului instabilitatea atmosferică se va manifesta în unele după-amieze prin ploi de scurtă durată, cu caracter local. La multe, încălzirea vremii va fi semnificativă în primele zile din luna mai, astfel că temperaturile se vor situa cu mult peste cele normale în această perioadă din an. Vor fi, în medie, maxime de 12 la 17 grade și minime de 2 — 7 grade Celsius. Între 6 și 10 mai, vremea se va răcori, devenind în general apropiată de specificul climatologic al perioadei, cu valori diurne de 10 la 14 grade și nocturne de 0 — 5 grade, în medie. Apoi, până la sfârșitul intervalului de referință, este estimată o încălzire substanțială a vremii. Ploi pe arii extinse și în cantități local însemnate vor fi cu o probabilitate mai mare în perioada 4 — 9 mai. În restul intervalului instabilitatea atmosferică se va manifesta după-amiaza prin ploi de scurtă durată, cu caracter local. 8 SHARES Share Tweet

