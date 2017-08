Chiar și în vacanță, au susținut un stagiu practic în Germania În cadrul poiectului SMART IT, finanţat de Uniunea Europeană, prin programul Erasmus+, al cărui beneficiar este Colegiul Naţional ”Gheorghe Vrănceanu”, 16 elevi ai unității de învățământ băcăuane au realizat, recent, chiar dacă sunt în vacanță, un stagiu de practică de 3 săptămâni în Dresda, Germania, la compania de primire WBS Training A.G. Participanţii, elevi de la clasele a X-a şi a XI-a, profilul matematică-informatică, intensiv informatică, respectiv Bianca-Florina Botezatu, Bogdan-Constantin Bratu, David Bucur, Ilaria Ceobanu, Andrei Crețu, Andrada-Mădălina Dobraniș, Andreea-Mădălina Ghiroagă, Andreea-Maria Gunea, Denisa-Ștefania Iacobeanu, Eduard-Dominic Petre-Antica, Armand-Andrei Pleșca, Alexandru-Ștefan Prichineț, George Șuștac, Mihai-Cătălin Toderiță, Veronica-Daniela Țuțuianu şi Andrei-Lucian Zavorodnic, au fost însoţiţi de prof. Maria Chelba, coordonator proiect, şi prof. Diana Popa, responsabil mobilitate, iar prof. Lăcrămioara-Genoveva Mărgineanu a fost monitor din partea echipei de proiect. Elevii au fost selectaţi în urma unui concurs constând din proba practică pe calculator, inteviu în limba engleză şi dosar de candidatură. Înaintea mobilităţii în ţara de stagiu, aceştia au urmat un program de 95 de ore de pregătire pedagogică, lingvistică (limba engleză, limba germană) şi culturală. În timpul stagiului, ei au lucrat în echipă, sub îndrumarea tutorilor Peter Haubold şi Rubaya Hossain, experţi programatori la WBS Training A.G., conform unui Acord de Formare. Activităţile stagiului au urmărit dezvoltarea de competenţe practice în realizarea de aplicaţii pentru web cu ajutorul programului Java Script. Participanţii au creat site-uri web dinamice prin încorporarea Java Script în pagini HTML- programare pe partea de server și pe partea de client – PHP și Pearl. Elevii şi-au dezvoltat totodată şi abilităţi de viaţă, dar şi competențele de comunicare în engleză şi germană, care au fost certificate prin documentul de mobilitate Europass. Prin această mobilitate, elevii şi profesorii au luat contact direct cu piaţa muncii din Germania, cultura, tradițiile şi obiceiurile acestui popor. În afara programului de stagiu, grupul a realizat o excursie în Elveţia Saxonă şi o vizită de lucru la Fabrica Transparentă Volkswagen din Dresda şi a vizitat numeroase obiective turistice, printre care Frauenkirche, Muzeul de Igienă, Muzeul de Tehnologie şi Industrie, Muzeul Militar, Muzeul Etnologic, Muzeul Swinger, Palatul Dresda, Grădina Botanică. 0 SHARES Share Tweet

