Se circula în condiții de iarna. Deocamdată nu sunt probleme

UPDATE

Potrivit autorităților locale și județene, la aceasta ora nu sunt probleme deosebite pe drumuri. Chiar dacă afară este viscol cele mai multe probleme le creează vântul, cantitățile de zăpadă care au căzut fiind deocamdată mici. În municipiul Bacău situatia este similara. Sunt pregătite de intervenție atât utilajele cât și muncitorii dar deocamdată tot vântul face imposibila eliminarea zăpezii. Din dispoziția viceprimarul Dragos Stefan, in toate unitățile de învățământ se va porni caldura încă de duminica pentru ca elevii care revin în sălile de curs luni sa găsească căldură.

La nivelul judetului Bacau din informatiile primite pana in acest moment de ISUJ Bacau pe toate drumurile se circula in conditii de iarna, nefiind semnalate drumuri blocate.

Satele Deleni si Dragugesti din comuna Helegiu sunt nealimentate cu energie electrica – 7 posturi de transformare nealimentate – 1273 consumatori afectati.

Circulația pe DN 2N în zona Bogza — Dumbrăveni, DN 23A pe sectorul Gologanu — Ciorăști și DN 23B pe segmentul Măicănești — Ciorăști a fost închisă, din cauza ninsorii și a viscolului puternic.

‘Circulația se desfășoară cu dificultate pe anumite sectoare de drum și avem drumuri închise. Pentru moment, situația cea mai deosebită este legată de faptul că nu se circulă spre județul Brăila. Avem mai multe mașini care staționează, așteptăm să se lumineze și să vedem cum evoluează vremea și vom găsi soluții pentru șoferii care sunt blocați în trafic. Ținem permanent legătura cu toate structurile implicate. Nu avem, deocamdată, raportate cazuri de persoane bolnave care nu pot fi preluate de ambulanțe’, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul județului Vrancea, Sorin Hornea.

Județul Vrancea se află sub avertizare cod portocaliu de ninsori și viscol, fiind anunțată posibilitatea emiterii unui cod roșu în zona de Sud-Est a țării.

Traficul rutier este restricționat total în județele Călărași, Constanța, Brăila și Ialomița, zone cel mai puternic afectate de viscol, informează Biroul de presă al IGPR.

În Prahova, drumul de acces către Cota 1.400 se va închide din cauza zăpezii.

În județul Galați, DN 22 B Galați — Brăila și DN 24 D Galați — Vaslui au fost închise.