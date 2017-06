Sport Vraciu și Andrei Pavel la Aerostar Fotbal/ Liga a III-a de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Divizionara C băcăuană Aerostar continuă seria transferurilor de marcă. După ce și-au blindat defensiva prin aducerea portarului romașcan Alexandru Hărăguță și a fundașului dreapta Ionel Mihălăchioae, „aviatorii” au mutat inspirat și în ofensivă. Astfel, luni au fost legitimați atacanții Cătălin Vraciu și Andrei Pavel. Cei doi au mai evoluat împreună pe vremea când purtau culorile divizionarei B Sport Club. În vârstă de 28 de ani, Vraciu s-a lansat la FCM Bacău, în timp ce Andrei Pavel (25 de ani) este un produs al Ceahlăului Piatra Neamț, care s-a aflat la un moment dat și în vederile Stelei. Aerostar își va relua pregătirile săptămâna viitoare. Până atunci, băcăuanii speră să rezolve și problema antrenorului, după despărțirea de Mișu Ionescu, clubul prezidat de Doru Damaschin dorind să ridice ștacheta și la nivelul băncii tehnice. În altă ordine de idei, Aerostar are un junior convocat la tabăra de selecție pentru copiii născuți în 2003 organizată de FRF la Târlungeni, în perioada 2-12 august și la care participă preponderent jucători legitimați la cluburi din străinătate. Alături de „stranieri” a fost convocat și fundașul central al „aviatorilor”, Andrei Crăciun, proaspăt campion județean cu echipa de juniori C a Aerostarului antrenată de Cornel Elisei. 0 SHARES Share Tweet

