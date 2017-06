Actualitate Vot unanim pentru începerea expropierilor pe strada Aeroportului de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ieri a fost făcut primul pas concret al etapei de execuție la proiectul de modernizare a străzii Aeroportului, care face legătura între aeroport și Calea Republicii. Acest pas a constat în aprobarea, de către consilierii locali, reuniți în ședință extraordinară, a exproprierilor ce urmează să fie făcute în zonă, pentru a permite lărgirea actualei căi de rulare de la două la patru benzi, plus una de urgență și a trotuarelor aferente. Modernizarea Aeroportului Intrenațional „George Enescu” este aproape finalizată, astfel că realizarea străzii este o urgență. „Strada trebuia modernizată încă de acum cinci-șase ani, dar nu știu de ce proiectul a fost tras pe linie moartă. Acum trebuie să ne grăbim, dar probabil că aeroportul va fi gata și la stradă va mai fi încă de lucrat. Etapa expropierilor este cea mai lungă dintre cele pe care le mai avem de parcurs și va dura între 3 și 5 luni”, a explicat primarul Cosmin Necula, în fața consilierilor, care au făcut interpelări despre numele proprietarilor și suprafețele afectate sau despre etapele ce mai urmează până când strada va fi gata. De-o parte și de alta a actualei străzi există 29 de proprietari distincți, dintre care nouă sunt privați. Însă cine va fi afectat de exproprieri se va ști abia după ce se vor face măsurătorile de rigoare și un alt document cu toate aceste informații va fi supus dezbaterii Consiliului Local. Primarul Necula a mai precizat că proiectul în sine al străzii nu a fost foarte dificil, dar mai există încă discuții asupra căii ferate industriale care taie strada transversal. „Este regretabil că CFR nu se îngrijește de obiectivele sale și de zonele de excludere, că nu sunt igienizate, că nu sunt montate garduri de protecțe. Însă avem în plan să facem și căi adiacente de acces dinspre aeroport, cum ar fi una spre strada Alexandru Șafran. Însă normele de securitate impun ca un aeroport să aibă o singură cale publică de intrare și una de ieșire. Celelalte eventuale căi, care necesită o mulțime de avize, pot fi doar de urgență”, a mai precizat primarul. În ciuda interpelărilor, grupurile politice din Consiliul Local anunțaseră încă de la începutul dezbaterilor că vor vota proiectul, astfel că acesta a fost adoptat în unanimitate. Ceea ce înseamnă că și exproprierile pot începe. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.