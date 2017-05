Sport Vor să-și apere titlul de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În 2016, echipa de volei masculin a Universitătii „Vasile Alecsandri” Bacău se laurea campioană națională universitară. Având un lot croit pe ”scheletul” proaspăt promovatei în Divizia A1, Știința si întărit cu masterandul Ciprian Matei, component al vice-campioanei VM Zalău. Anul acesta, băcăuanii sunt din nou gazdele Naționalelor. Și chiar dacă mizează pe un lot remaniat (pe lângă Matei lipsește și suceveanul Gontariu), studenții pregătiți de Cornel Păduraru vor să fie din nou… profesori la volei. „Sperăm să ne păstrăm titlul, chiar dacă vom avea câteva adversare redutabile, precum Constanța sau cele două Universități din Cluj, iar lotul nostru a fost încropit cu destulă dificultate ”, a declarat antrenorul Păduraru, care va apela la următorul efectiv: Cazacu, Dan Florea, Cosmin Matei, Târcavu, Sărăcuțu, Ursache și Todoruț-libero. Vineri seara, de la ora 20.00, va avea loc ședința tehnică a competiției, în cadrul căreia se va efectua și tragerea la sorți a meciurilor. Cele opt echipe vor fi împărțite în două serii, una disputându-și partidele la Sala Sporturilor, iar cealaltă la sala de sport a CN „Vasile Alecsandri”. Întâlnirile din serii se vor desfășura pe parcursul zilei de sâmbătă, finalele Universitarelor fiind programate duminică dimineață, în Sala Sporturilor. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.