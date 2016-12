Vor opera procurorii?

Nu spun ca doctorul Burnei este sau nu este vinovat de acuzatiile care i se aduc. In definitiv, un om nu este masina pe care s-o duci la service si sa ti-o repare mecanicul; fiecare pacient reactioneaza in felul sau si, din pacate, nu toti se insanatosesc.

Problema este modul in care s-a construit cazul. Articolul care s-a imprastiat rapid pe retelele sociale foloseste stimuli emotionali care nu ar avea ce cauta intr-o ancheta jurnalistica; amestecul dintre informatii si emotii, facut celebru de ziaristul Tolontan, pune o mare presiune sociala. De fapt, emotia este folosita pentru a suplini lipsa credibilitatii.

In momentul in care aproape toate acuzele sunt facute sub protectia anonimatului, incepi sa-ti pui intrebari. Pe urma au inceput sa fie rostogolite tot felul de amanunte pe retelele sociale. Oroare: i-au gasit oase de copilasi in frigider.

Mamicile ingrijorate incep sa-l numeasca „Dr. Mengele”. O fatuca isi face selfie in biroul medicului si posteaza siderata ce au gasit anchetatorii: 66 de icoane! Deja nu mai este loc pentru alte opinii, doctorul este deja condamnat de opinia publica, fara ca noi sa stim care este opinia sa fata de aceste acuzatii.

Pe ici, pe colo se aude câte o voce care indeamna la calm. Este blocata de câte o feisbucista care foloseste argumentul suprem: „dar daca ar fi fiica dumitale cea operata de doctor, nu ai vrea sa fie condamnat?” Iarasi se reactioneaza emotional la o situatie care necesita o abordare rationala.

Cum spuneam, nu spun ca medicul se face sau nu vinovat de acuzatii. Spun, insa, ca abordarea mass-media este gresita. Nu vreau sa spun ca este o manipulare, dar asa pare.

Este interesanta si cronologia evenimentelor: organele statului, care ar fi deschis o investigatie de câteva luni, se pun imediat in miscare, la o zi dupa aparitia articolului si fac perchezitie la prima ora a diminetii. Spunea cineva ca mai lipsea Volga neagra.

Pe de alta parte, nu mi se pare o coincidenta faptul ca, in ultimul an, sistemul de sanatate a fost sub asediu. Atât din partea presei, cât si a institutiilor statului. Sau ca scandalul transplanturilor interzise de ministrul Sanatatii a fost acoperit de acuzarea doctorului Burnei.