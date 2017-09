Politica „Vom fi singurii din lume care vom aplica split TVA”, spune Tudorița Lungu, parlamentar PNL Bacău de Ioana Bour - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Nemulțumiți de actuala guvernare reprezentanți PNL Bacău și-au exprimat îngrijorările față de modul defectuos în care sunt gestionate educația, economia și justiția. Deputatul de Bacău, Ionel Palăr a deschis lista de subiecte discutate la sediul PNL Bacău, cu lipsa manualelor pentru eleviii de clasa a V-a și interzicerea manualelor auxiliare. „Manual unic, partid unic! Tot ceea ce se întâmplă astăzi ne duce cu gândul că Partidul Social Democrat, care a câștigat alegerile pe un program de guvernare pe care nu-l respectă sub nicio formă, nu face decât să încerce o încolonare a întregii societăți la o gândire a lor, deficitară parazitată de dogma comunistă”, a declarat Ionel Palăr, deputat PNL. Deși s-a vorbit de guvernarea și măsurile luate în Parlamentul României, nu s-a lăsat deoparte nici ceea ce se întâmplă pe plan local. „Este lăudabil că actualul primar oferă burse elevilor, că se străduiește să găsească soluții sau îi sunt insuflate aceste lucruri, dar a desființat Gala Învățământului Băcăuan, care era o gală care stimula excelența atât elevii cât și profesorii”, a mai spus Ionel Palăr. Al doilea punct adus în discuție a fost cel al controversatului act normativ referitor la TVA. Tudorița Lungu spune că aplicarea „split TVA” ar aduce probleme serioase mediului de afaceri și că ar bloca mai multe instituții ale statului. „Split TVA, însemnă două conturi separate pentru TVA la încasare și la plată și respectiv la plata TVA-ului”, a spus ea. Acesta a mai spus că cei care suferă sunt buni plătitori de TVA și că acestă măsură va crea blocaje la Trezorerie cât și ANAF, dar și generarea unor costuri suplimentare pentru firme. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.