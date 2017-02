Educatie Voluntarii I.D. Fest au fost în Training Camp 10! de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Festivalul care adună în fiecare vară tinerii actori din toată țara la Bacău, și-a pregătit majoratul într-o tabără de antrenament destinată celor peste 70 de adolescenți organizatori. Ediția cu numărul 10 ,,Training Camp Challenge” s-a desfășurat în perioada 16-19 februarie în Durău. Timp de 4 zile, voluntarii au simulat festivalul din luna iulie și și-au îmbunățit calitățile organizatorice. Cei care le-au fost alături sunt foști organizatori din edițiile anterioare, care participă în Training Camp, ca traineri. Aceștia au susținut atelierele interactive cu întreaga echipă, prin intermediul cărora, organizatorii și-au întărit relațiile și au acumulat experiență. Trainerii au organizat și workshop-uri pe fiecare dintre cele 6 departamente care pregătesc festivalul. În urma sesiunii de educație alternativă, tinerii au devenit mai pregătiți în domeniul în care lucrează pe tot parcursul anului. Activitățile au fost desfășurate sub îndemnul De-a v-ați ascunselea, menit să îi încurajeze pe voluntari să se ascundă de grijile și insecuritățile lor și să se exprime așa cum simt. Programul taberei, organizată chiar de ei, a cuprins un Treasure Hunt și petreceri tematice. Training Camp-ul a adus împreună voluntarii și le-a provocat spiritul creativ. Este un loc numai al lor, unde ideile fiecăruia devin realitate. La finalul taberei, s-au întors acasă cu noi prieteni și multe amintiri care vor rămâne cu ei timp îndelungat. Bacău, pregătește-te! Vara va fi luată cu asalt de entuziasmul celor de la I.D.Fest, parte importantă a programului Bacău-Capitala Tineretului din România. Și anul acesta continuă tradiția celor 18 ani de festival de teatru pentru tineri în orașul nostru! 2 SHARES Share Tweet

