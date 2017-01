Pe timp de zi, pe timp de noapte, sfidând orice fel de temperaturi și condiții meteo, voluntarii Centrului Regional de Ecologie (CRE) Bacău s-au arătat, și în anul 2016, neobosiți și de neoprit în lupta lor cu braconajul piscicol. La oră de bilanț, CRE Bacău a constatat că pe tot parcursul anului trecut, în urma activităților aproape zilnice de monitorizare a lacurilor aflate în custodie, s-au scos din apele celor din urmă peste 46.000 metri plase ilegale de pescuit, în acestea fiind prinse nu doar sute de kilograme de pește, ci și păsări, multe dintre ele din specii protejate. ”Tot anul, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, s-au derulat acțiuni de monitorizare pe lacurile Lilieci, Galbeni, Bacău, Răcăciuni și Berești, atât din proprie inițiativă, cât și în colaborare cu Poliția și Jandarmeria. În urma acestor acțiuni, au fost depistate 20 de persoane practicând braconaj piscicol, autoritățile luând față de acestea măsurile legale. Din plasele braconierilor piscicoli găsite, s-au eliberat sute de kilograme de pește, din păcate însă, nu doar pești au fost prinse în ele, ci și păsări, unele dintre ele din specii rare. Și, din păcate, nu toate păsările au putut fi și salvate. În 2016, am găsit zece păsări prinse în plasele braconierilor piscicoli, doar patru dintre ele putând fi salvate”, a spus Marius Bălan, reprezentant CRE Bacău. De asemenea, în 2016, voluntarii ecologiști, în urma sesizărilor venite din partea cetățenilor de bună-credință, au contribuit la salvarea a 17 animale rănite sau aflate în situații de dificultate, multe dintre cazuri ajungând în atenția Centrului pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice de la Focșani. Având ca scop protejarea patrimoniului natural din lunca Bistriței și a Siretului, fiind custodele unui sit Natura2000 de peste 5.500 hectare format din lacurile Lilieci, Galbeni, Bacău, Răcăciuni și Berești, CRE Bacău, prin membrii voluntari, a desfășurat în 2016 și alte tipuri de activități, implicând participarea cetățenilor și a instituțiilor publice deopotrivă. În zona de luncă, astfel, au avut loc mai multe sesiuni de plantări de arbori, iar pe malurile lacurilor au fost efectuate ecologizări în repetate rânduri. De asemenea, prin proiecte specifice, voluntarii CRE au derulat activități în școli, organizând sesiuni de informare pe teme ecologice și concursuri. Nu mai puțin importante sunt numeroasele activități de recreere la care au fost antrenați băcăuanii pe tot parcursul anului 2016, fie că e vorba de plimbări cu barca, concursuri de caiace sau concursuri de pescuit. 32 SHARES Share Tweet

