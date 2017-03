Social Voluntarii ecologiști băcăuani, în acțiuni ample de combatere a braconajului piscicol de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Peste 1600 metri de plase monofilament, zeci de kilograme de pește eliberat și ambarcațiuni artizanale pentru braconaj distruse reprezintă bilanțul activității pe care voluntarii Centrului Regional de Ecologie (CRE) Bacău au realizat-o, în perioada 6-9 martie, pe ariile protejate naturale din județ. Acțiunile s-au desfășurat în regim prorpriu sau în colaborare cu instituții abilitate pe lacurile Berești, Galbeni și Răcăciuni, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Astfel, în intervalul 6-8 martie, în urma acțiunilor de monitorizare și combatere a braconajului piscicol pe Lacul Berești, membrii CRE Bacău au reușit să identifice și să scoată din ape 4 plase monofilament, cu o lungime de aproximativ 350 metri, iar pe Lacul Galbeni au fost găsite plase folosite de braconieri, în lungime de aproximativ 800 de metri, din acestea fiind eliberate circa 50 de știuci. O altă amplă acțiune a fost desfășurată, de dată aceasta la solicitarea Poliției – Secția Buhoci, pe Lacul Răcăciuni, pe 9 martie. ”Aici au fost găsite și distruse cinci ambarcațiuni artizanale folosite la braconaj. De asemenea, au fost scoase și distruse plase monofilament în lungime de aproximativ 500 de metri, din plase fiind eliberate peste 30 kg de pește. Un lucru foarte important este că plasele au fost găsite în zona de coadă a lacului, pe apa mică, zonă frecventată în acestă perioadă de mii de păsări”, au spus reprezentanții CRE Bacău. De altfel, tot în aceste zile, mai multe exemplare de păsări au fost găsite de pescari, prinse în fire de pescuit, din fericire fără răni grave, astfel că zburătoarele au putut fi eliberate fără alte riscuri. Echipa Centrului Regional de Ecologie Bacău anunță că acțiunile de monitorizare a lacurilor în vederea prevenirii și combaterii braconajului piscicol vor continua. 0 SHARES Share Tweet

