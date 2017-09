Anul acesta, litoralul românesc a fost mai sigur pentru zeci de copii aflați în tabără, datorită voluntarilor Crucii Roșii Bacău. Zeci de voluntari băcăuani s-au aflat preț de două luni, pe plajele ce deservesc taberele de copii “New Paradise” din stațiunea Eforie Sud, “Luminița” din stațiunea Eforie Nord și tabăra “2 Mai” din stațiunea cu același nume, unde, au acordat primul ajutor. Dealtfel, campania de anul acesta s-a numit “Primul-ajutor pe litoral 2017”, iar proiectul derulat cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța a fost un real succes. În cele două luni, voluntarii Crucii Roșii Bacău au organizat instruiri în materie de prim-ajutor pentru fiecare serie de copii și au făcut demonstrații inclusiv pe plajele amintite. Campania “Primul-ajutor pe litoral 2017” încheie astfel un nou proiect dintr-o serie mai lungă, activități derulate în parteneriat cu autoritățile constănțene. 0 SHARES Share Tweet

