Marți, 10 octombrie, de la ora 17.00, la Arhivele Naționale Bacău, va avea loc lansarea volumului Moldova bisericilor de lemn. Album de reportaj, semnat de Otilia Bălinișteanu. Încadratura volumului va fi făcută de pr. Nicolae Dascălu, consilier patriarhal, directorul publicațiilor LUMINA și de istoricul Vilică Munteanu, arhivist, președintele Asociației Arhiviștilor Bacău. Evenimentul va fi moderat de Mihaela Chelaru, directorul Arhivelor Naționale Bacău. Lucrarea, prefațată de etnologul Emilia Pavel, a fost publicată la Editura TRINITAS a Patriarhiei Române și este singulară sub aspect editorial. Volumul reunește, într-o prezentare inedită, sub forma reportajului clasic, 185 de biserici de lemn monument istoric din județele Iași, Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău și Vaslui, cele mai multe aproape necunoscute publicului larg. Cartea este, de altfel, rodul unei serii de reportaj inițiată și realizată de Otilia Bălinișteanu în perioada 2012-2015, multe dintre reportaje fiind publicate în „Ziarul Lumina”. Potrivit autoarei, cartea reprezintă ”o privire pătrunzătoare, care trece subtil de arealul bisericuțelor de lemn, capitol esențial al patrimoniului nostru cultural, conturând profilul Moldovei întregi, cu frumusețile risipite cu atâta generozitate de natură și cu neputința de a-și depăși, din punctul de vedere al infrastructurii și al (auto)administrării, condiția de regiune rămasă atât de mult în urmă. E, totodată, un semnal apăsat că aceste biserici de lemn, păstrătoare ale istoriei și identității comunităților în care au fost construite, nu trebuie și nu pot fi lăsate să dispară. De aceea, volumul poate fi considerat un instrument util atât pentru jurnaliști, cât și pentru cei implicați în cercetarea, protejarea și promovarea patrimoniului ecleziastic autentic”. Volumul a fost deja prezentat public, la Iași, pe 13 septembrie, dar și la Fălticeni, pe 22 septembrie, în cadrul unei serii de lansări ce vor fi organizate în perioada următoare în mai multe orașe din Moldova. Otilia Bălinișteanu este redactor la „Ziarul Lumina” și are o experiență de 13 ani în presa scrisă. Este autoarea volumului de interviuri Taifasuri cu tâlc, Editura Trinitas (2014) și a volumului Florin Zamfirescu făcătorul de gazete, Editura Trinitas (2015). Din 2015 este și cadru didactic asociat la Catedra de Jurnalism și științe ale comunicării a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 9 SHARES Share Tweet loading...

