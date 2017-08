Echipa de volei masculin a Științei Bacău continuă să fie prada incertitudinilor. Principala problemă a divizionarei A1 băcăuane o reprezintă situația financiară. Voleibaliștii solicitaseră, prin ACS Total Volei, 1.200.000 lei în baza Legii 350/ 2005, însă Consiliul Local Bacău a aprobat doar 650.000 lei. Conform noilor prevederi din ghidul soliciantului, pentru a intra în posesia sumei aprobate, ACS Total Volei ar fi trebuit să acopere, din sponsorizari, diferență până la 1.200.000. Cum nu dispune de această sumă, ACS Total Volei a renunțat la proiect, iar acum, voleibaliștii Științei încearcă să pună pe picioare o nouă formulă de parteneriat cu municipalitatea pentru a-și putea continua activitatea în prima ligă. „Lucrurile sunt în stand by. Cert este ca proiectul inițial nu a fost semnat, iar până la finalul lunii august vom ști dacă echipa de volei masculin va beneficia de un sprijin sub o altă formă din partea autorităților locale. Bineînțeles că, în funcție de buget, vom ști dacă echipa va continua în Divizia A1 sau va merge în liga secundă”, a declarat directorul CS Știința Bacău, Florin Grapă. La momentul acesta, voleibaliștii se află, însă, mult mai aproape de Divizia A2. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.