Volei masculin/ Divizia A1: Vine si prima victorie?

Miercuri seara, in etapa a cincea, voleibalistii Stiintei si-au trecut in cont primul punct stagional, cedând cu 3-2 (-22, 20, -30, 26, 8) confruntarea de la Dej, cu Unirea. N-a lipsit mult ca primul punct sa se transforme in primele puncte, Stiinta irosind trei mingi de meci in setul patru, pierdut in prelungiri, cu 28-26.

Actul al treilea a fost si el extra-long, fiind adjudecat de oaspeti cu 32-30. Dupa primul punct luat in campionat ar trebui sa vina si prima victorie. Chiar sâmbata, in intâlnirea de acasa cu U Cluj. Bacauanii l-au recuperat pe maghiarul Crisztian Csoma si, dupa ce au parasit ultimul loc din clasament, spera sa-si continue ascensiunea. De data aceasta, ar fi nevoie de trei puncte.

Rezultatele intermediarei de miercuri: Steaua- SCM U Craiova 3-1, Tricolorul Ploiesti- VM Zalau 3-2, Stiinta Baia Mare- Arcada Galati 1-3, Unirea Dej- Stiinta Bacau 3-2, U Cluj- VCM LPS Piatra Neamt 3-0, Banatul Caransebes- CSM Bucuresti 3-1.

Clasament

1 Tricolorul Ploiesti 5 5 0 15-5 14p.

2 Arcada Galati 5 5 0 15-5 13p.

3 Steaua Bucuresti 5 4 1 14-5 13p.

4 VM Zalau 5 4 1 14-7 11p.

5 CSM Bucuresti 5 3 2 11-9 10p.

6 SCM U Craiova 5 3 2 10-8 9p.

7 Volei Caransebes 5 2 3 10-11 6p.

8 U Cluj 5 2 3 7-9 6p.

9 Unirea Dej 5 2 3 9-12 6p.

10 Stiinta B. Mare 5 0 5 5-15 1p.

11 Stiinta Bacau 5 0 5 3-15 1p.

12 VCM P. Neamt 5 0 5 1-15 0p.

Programul etapei a sasea (sâmbata, 5 noiembrie): SCM U Craiova- Volei Caransebes, VCM Piatra Neamt- CSM Bucuresti, Stiinta Bacau- U Cluj, Stiinta Explorari Baia Mare- Unirea Dej, VM Zalau- Arcada Galati, Steaua- Tricolorul Ploiesti (ora 16.00, Digi).