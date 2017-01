Sport Volei masculin/ Divizia A1: Reunire în etape de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Voleibaliștii Științei se vor întări cu un trăgător secund din Serbia. Săptămâna viitoare va reveni la echipa și Csoma Voleibaliștii Științei Bacău și-au reluat pregătirile. În mai multe etape. Grosul trupei s-a reunit miercuri după-amiaza, la Sala Sporturilor, acolo unde Purice, Vițelaru și compania au bifat primul antrenament al anului. Someșan și Todorut au ajuns ceva mai târziu în Bacău, iar ieri erau așteptați ridicătorul sârb Alexsandr Ivkovic și centrul din Republica Moldova Cimili. Acesta din urmă și-a rezolvat problema cu viza de ședere în România, care l-a împiedicat să evolueze la ultimele jocuri din 2016. În fine, săptămâna viitoare se va alătura echipei și „universalul” maghiar Krisztian Csoma, care a rămas în Ungaria, unde urmează un tratament medical la tendon. Tot săptămâna viitoare, la Știința își va face apariția și un nou stranier. „Este vorba despre un trăgător secund din Serbia, care a mai evoluat în urmă cu câțiva ani la Cluj, ajutând-o pe Universitatea să scape de retrogradare. E un jucător care ne poate ajuta”, a declarat antrenorul Științei, Cornel Păduraru, care regretă că pe lista transferurilor nu și-a făcut apariția și un „uriaș”: „Aveam în vizor un centru de doi metri și zece, însă nu am avut bani pentru a-l aduce, chiar dacă prețul nu era unul mare. Asta este, ne descurcăm cu ce avem”. Ocupanta locului 9 în clasamentul Diviziei A1, Știința va disputa primul meci din 2017 pe data 21 ianuarie, atunci când va primi vizita Tricolorului Ploiești în etapa a 14-a a campionatului. Până la jocul cu ploieștenii, studenții nu vor susține niciun amical. De vină nu este atât timpul scurt până la reluarea campionatului, cât lipsa de adversare. Singura variantă zonală ar fi fost „lanterna roșie” VCM Piatra Neamț, însă relațiile dintre băcăuani și gruparea pietreană sunt congelate ca urmare a „dezertării” lui Csoma de sub Pietricica în direcția Știința. 0 SHARES Share Tweet

