Tragatorul secund al Stiintei, Stefan Somesan este convins ca echipa sa va continua sa urce in clasament, in special gratie evolutiilor interne

Stiinta Bacau creste. In evolutii si in rezultate. De la un set la altul, de la un meci la celalalt. Victima a unui program infernal (in primele patru etape a avut ca adversare primele patru forte ale Diviziei A1 la volei masculin), gruparea bacauana a inceput sa-si revina. Si sa adune puncte. Dupa opt etape, studentii au sapte puncte, la fel ca Unirea Dej si U Cluj. Din cele sapte puncte, sase au fost realizate in partidele acasa.

„Nu mai pierdem pe teren propriu”, a declarat extrema Stefan Somesan dupa categoricul (si neasteptatul succes) realizat de bacauani sâmbata, in Sala Sporturilorimpotriva Caransebesului: „Adevarul e ca nici noi nu ne-am asteptat sa ne impunem cu 3-0. Poate ca si adversarii ne-au luat mai de sus, dar este clar ca nici noi nu i-am slabit deloc. E evident ca suntem in crestere”. Daca echipa a fost in crestere, in schimb punctajul lui Somesan a fost ceva mai scazut fata de jocurile precedente.

„Nicio problema, important este ca ne-am completat foarte bine, iar eu am punctat…când a trebuit”, a zâmbit extrema de 28 de ani, care a arhivat primul set cu o „diagonala” ce a taiat elanul oaspetilor. Intrebat unde ar putea ajunge Stiinta in clasament, voleibalistul crescut la Bistrita a ridicat privirea: „Dupa cum se stie, obiectivul nostru este sa ramânem in divizie. Ne sta in puteri acest lucru. Deocamdata, privim spre locurile 9-10. Repet, la cum jucam pe teren propriu, nu cred ca vom mai ceda usor in Bacau”.

Pâna una-alta, Stiinta trebuie sa invete sa câstige si in deplasare. Sâmbata, la Piatra, impotriva „lanternei” este un prilej excelent. „Practic, e un meci de sase puncte. Nu avem voie sa-l ratam”, a precizat Stefan Somesan, care a vorbit si despre situatia de la vârful clasamentului, unde VM Zalau, Steaua si Arcada se afla la egalitate de puncte:

„Personal, cel mai tare m-a impresionat Zalaul. Ne-a nenorocit cu blocajul”. In retur, insa, e posibil sa se schimbe calimera. Si pentru ca se va juca in Bacau, dar si pentru ca Stiinta creste. Tot creste.