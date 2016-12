Volei masculin/ Divizia A1: Ne batem cu uriasii

Returul Diviziei A1 incepe cu un super-examen pentru voleibalistii Stiintei: sâmbata, in Sala Sporturilor din Bacau vine Zalaul. Nimeni alta decât lidera clasamentului. Ce-i drept, la set-averaj, insa acesta pare doar un detaliu.

„Cred ca este cel mai puternic adversar din campionat”, estimeaza antrenorul bacauan Cornel Paduraru. „In tur ne-au nenorocit cu blocajul”, isi aminteste extrema Stiintei, Stefan Somesan. Cu o talie de invidiat, ridicata de centrul ucrainean Mykola Rudnytskyi ( doi metri si zece centimetri), VM Zalau porneste ca favorita in meciul de la Bacau. Si nu doar in meciul de la Bacau. Stiinta, in schimb, va incerca sa se agate de adversara sa, chiar si in conditiile in care nu va putea conta pe centrul Pavel Cimili, absent din cauza problemelor cu viza.

„Mai avem si câteva probleme de sanatate la nivelul lotului cauzate de virozele de sezon, pe care speram, totusi, sa le rezolvam pâna la ora meciului. E clar ca ne asteapta un meci foarte greu, dar imi doresc sa ne concentram la maximum, astfel incât sa facem o figura cât mai frumoasa”, concluzioneaza antrenorul Paduraru.

Programul etapei a 12-a: SCM U Craiova- Explorari Baia Mare, Stiinta Bacau- VM Zalau, VCM LPS Piatra Neamt- Steaua, VC Caransebes- Tricolorul Ploiesti, CSM Bucuresti- Arcada Galati, U Cluj- Unirea Dej.

1 VM Zalau 11 10 1 32-10 28p.

2 Steaua Bucuresti 11 9 2 30-10 28p.

3 Arcada Galati 11 10 1 30-12 28p.

4 Tricolorul Ploiesti 11 8 3 27-16 24p.

5 SCM U Craiova 11 7 4 24-15 20p.

6 Explorari B. Mare 11 5 6 22-22 16p.

7 CSM Bucuresti 11 5 6 21-24 16p.

8 VC Caransebes 11 4 7 17-25 11p.

9 Stiinta Bacau 11 3 8 16-25 11p.

10 Unirea Dej 11 2 9 13-30 7p.

11 U Cluj 11 2 9 11-27 7p.

12 VCM P. Neamt 11 1 10 5-32 2p.