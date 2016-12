Volei masculin/ Divizia A1: Mare a fost doar Baia

Final de tur amar pentru voleibalistii Stiintei. Si pentru publicul bacauan care a luat sâmbata drumul Salii Sporturilor, in speranta unei noi prestatii bune din partea favoritilor. Din pacate, Stiinta nu a confirmat asteptarile.

Nici ca rezultat, nici ca evolutie. Dupa sapte puncte luate in trei jocuri (ultimul miercuri, chiar pe terenul campioanei SCM U Craiova), elevii lui Corneliu Paduraru si Eusebiu Turcanu au clacat. Pierzând acasa cu 3-1 contra celor de la Explorari Baia Mare. Sâmbata, Stiinta a fost…Stiinta vreme de un singur set, primul, câstigat cu 25-18.

Incepând cu partialul secund, gazdele s-au intrecut in erori. Ce-i drept, si in actul de debut studentilor le cam tremurase mâna la serviciu, insa compensasera prin atacuri eficiente. Baia Mare a reusit sa-l blocheze pe Csoma si sa-l puna in evidenta pe Cherbeleata, egalând pe seturi dupa un 25-18 arhivat pe un atac dezamagitor, in fielu, al lui Vitelaru.

In partialul al treilea, introducerea lui Purice la serviciu a consemnat un reviriment al gazdelor, insa baimarenii au reusit sa revina la timona si s-au impus la patru puncte diferenta. Ultimul act s-a dovedit fara istoric, Explorari Baia Mare câstigându-l la 16 si acumulând trei puncte ce ii permite sa incheie turul pe locul 6, pozitie vizata pâna mai ieri si de Stiinta. Pentru bacauani urmeaza un nou meci acasa in startul returului. Si ce meci! Sâmbata, in Sala Sporturilor vine lidera Diviziei A1, VM Zalau.

Stiinta: Ivkovici, Somnesan, Viselaru, Cimili, Marinca, Csoma, Ghimes- libero. Au mai jucat: Cazacu, Saracutu, R. Lazar, Purice.

Rezultatele ultimei etape a turului: Stiinta- Explorari Baia Mare 1-3, SCM U Craiova- Unirea Dej 3-0, Arcada Galati- U Cluj 3-1, VM Zalau- VCM LPS Piatra Neamt 3-0, CSM Bucuresti- Tricolorul Ploiesti 3-2, VC Caransebes- Steaua 1-3.

Clasament

1 VM Zalau 11 10 1 32-10 28p.

2 Steaua Bucuresti 11 9 2 30-10 28p.

3 Arcada Galati 11 10 1 30-12 28p.

4 Tricolorul Ploiesti 11 8 3 27-16 24p.

5 SCM U Craiova 11 7 4 24-15 20p.

6 Explorari B. Mare 11 5 6 22-22 16p.

7 CSM Bucuresti 11 5 6 21-24 16p.

8 VC Caransebes 11 4 7 17-25 11p.

9 Stiinta Bacau 11 3 8 16-25 11p.

10 Unirea Dej 11 2 9 13-30 7p.

11 U Cluj 11 2 9 11-27 7p.

12 VCM P. Neamt 11 1 10 5-32 2p.

Programul etapei viitoare (10 decembrie): SCM U Craiova- Explorari Baia Mare (se joaca pe data de 11 decembrie), Stiinta Bacau- VM Zalau (ora 17.00), VCM LPS Piatra Neamt- Steaua, VC Caransebes- Tricolorul Ploiesti, CSM Bucuresti- Arcada Galati (se joaca pe 12 decembrie, de la ora 18.00/ Digi), U Cluj- Unirea Dej.