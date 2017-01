Sport Volei masculin/ Divizia A1: Întind din nou fileul Voleibaliștii Științei Bacău își reiau astăzi pregătirile în Sala Sporturilor de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Din nou la treabă. De o parte și de alta a fileului, care va fi întins, pentru prima oară în 2017, astăzi, la ora 15.00. Voleibaliștii Științei Bacău își reiau pregătirile după mini-vacanța de iarnă. Și o fac în format complet. Contând inclusiv pe centrul din Republica Moldova, Pavel Cimili, absent la ultimele meciuri din 2016 din cauza unor probleme cu viza de ședere în România. Între timp, problemele s-au rezolvat, iar Știința trage tare pentru a obține o altă viză: cea de rămânere în Divizia A1, unde a revenit vara trecută, după ani de speranțe și de așteptări. „Sperăm să ne atingem obiectivul, chiar dacă nu vom avea o misiune ușoară. Așa cum s-a văzut și în prima parte a sezonului, avem de-a face cu un campionat puternic”, a declarat antrenorul Științei, Cornel Păduraru, care, după cea dintâi ședintă de pregătire a anului, programată azi, a și bătut în cuie două antrenamente pentru ziua de mâine: „Intrăm direct în șpan, nu avem încotro”. Studenții vor reveni pe teren pentru primul meci oficial din 2017 pe 21 ianuarie, atunci când în Sala Sporturilor din Bacău se va prezenta ocupanta locului 5, Tricolorul Ploiești. Prima deplasare a anului, programată pe 28 ianuarie, nu se anunță nici ea blândă, băcăuanii urmând să treacă pragul celei de-a treia forțe a campionatului, Arcada Galați. „Ne luptăm pentru orice set și pentru orice punct, însă important este să ne câștigăm meciurile cu echipele din zona noastră de clasament”, a spus Păduraru, cu bătaie la confruntarea din runda a 16-a, împotriva Dejului. 0 SHARES Share Tweet

