Volei masculin/ Divizia A1: Greu era si la Craiova

Anul trecut se duelau pentru promovarea in Divizia A1. Iar meciurile lor directe din sezonul regulat si din play-off faceau deliciul publicului. Si ridicau stacheta campionatului cadet.

Acum, Steaua si Stiinta se regasesc in prima liga. Cu alte loturi, mult mai bune, dar si cu obiective diferite. Bucurestenii, aflati in spatele liderei VM Zalau doar din cauza set-averajului inferior, trag la titlu, in timp ce bacauanii vor sa evite retrogradarea. De altfel, plusul de valoare al militarilor s-a vazut si in meciul tur, de la Bacau, acolo unde oaspetii s-au impus cu 3-0.

Vineri, in deschiderea etapei a 13-a a Diviziei A1 (ultima din 2016), Stiinta se deplaseaza pe terenul Stelei in speranta ca va reusi mai mult decât in jocul de asta toamna. „E greu, foarte greu, dar greu era si la Craiova, unde am luat un punct pe terenul campioanei si am fost la un pas sa obtinem chiar victoria.

Mergem la Steaua in speranta ca vom face un joc bun. Daca va fi loc si de vreun punct, ramâne de vazut. Nu plecam dinainte invinsi”, a declarat antrenorul studentilor, Cornel Paduraru. Stiinta nu poate miza nici de data aceasta pe internationalul moldovean Cimili, care intâmpina probleme cu obtinerea vizei. Locul sau in centrul gruparii bacauane va fi luat, ca si la meciul din runda precedenta, contra Zalaului, de Alexandru Voinea.

Programul complet al etapei a 13-a (17 decembrie): Steaua- Stiinta (se joaca vineri, 16 decembrie). U Cluj- SCM U Craiova, Unirea Dej- CSM Bucuresti, Arcada- VC Caransebes, VM Zalau- Explorari Baia Mare. Meciul Tricolorul Ploiesti- CSM Piatra Neamt a fost amânat pentru 25 ianuarie.

Clasament: 1) VM Zalau 31p. (35-10), 2) Steaua 31p. (33-10), 3) Arcada 28p., 4) Tricolorul 24p., 5) SCM U Craiova 20p., 6) Explorari Baia Mare 16p. (22-22), 7) CSM Bucuresti 16p. (21-24), 8) VC Caransebes 14p., 9) Stiinta Bacau 11p., 10) Unirea Dej 10p. 11) U Cluj 7p., 12) VCM Piatra Neamt 2p.