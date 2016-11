Sport Volei masculin/ Divizia A1: Greu, dar nu imposibil SCM U Craiova- Stiinta Bacau (azi, ora 18.00) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Daca fetele de la Stiinta au parte de un meci-floare-la-ureche in intermediara de astazi, in schimb voleibalistii bacauani se pregatesc pentru test dificil. Tot la Craiova, dar impotriva campioanei Diviziei A1. Ce-i drept, oltenii nu mai sunt echipa de anul trecut. O spune si clasamentul (locul cinci, cu cinci victorii si patru infrângeri), dar si lotul. Chiar si in aceste conditii, insa, SCM U Craiova ramâne un adversar redutabil. „Este clar ca ne asteapta un meci foarte greu, dar ne jucam sansa. Echipa este in crestere si are moral bun dupa cele doua victorii consecutive. Practic, nu avem ce pierde, asa ca mergem sa jucam”, a declarat antrenorul studentilor bacauani, Cornel Paduraru. Celelalte meciuri ale etapei a zecea: Explorari Baia Mare- VCM Piatra Neamt, VM Zalau, VC Caransebes, Steaua- CSM Bucuresti, Tricolorul Ploiesti- U Cluj, Arcada Galati- Unirea Dej. Clasament 1 Steaua Bucuresti 9 7 2 24-9 22p.

2 VM Zalau 9 8 1 26-10 22p.

3 Arcada Galati 9 8 1 24-11 22p.

4 Tricolorul Ploiesti 9 7 2 22-13 20p.

5 SCM U Craiova 9 5 4 18-13 15p.

6 CSM Bucuresti 9 4 5 18-19 14p.

7 VC Caransebes 9 4 5 16-19 11p.

8 Explorari B. Mare 9 3 6 16-21 10p.

9 Stiinta Bacau 9 3 6 13-19 10p.

10 Unirea Dej 9 2 7 13-24 7p.

11 U Cluj 9 2 7 10-21 7p.

12 VCM P. Neamt 9 1 8 5-26 2p.