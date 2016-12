Volei masculin/ Divizia A1: Greu cu trolii!

Si hobbitii joaca volei. Ce-i drept, numai un set. Si, din pacate, doar pâna la scorul de 23-20. Dupa punctul câstigat pe terenul campioanei SCM U Craiova, hobitii Stiintei Bacau- luati-o ca pe un compliment- au fost foarte aproape de a smulge macar un set trolilor ce au luat in stapânire Divizia A1: VM Zalau. Sâmbata, in startul returului, bacauanii au aruncat cu buzduganul in poarta Zalaului. Si, de la 18-19, au reusit sa se desprinda la 23-20.

Introducerea lui Purice, materializata printr-un as si atacurile inspirate ale lui Somesan (principalul realizator al gazdelor) au creat iluzia unui prim set câstigat de Stiinta. Numai ca, la 23-20, oaspetii au punctat de cinci ori la rând, fructificând serviciul bun al lui Linz si preluarile deficitare ale studentilor.

Si astfel, trolii lui Gontariu au crapat tabela: 25-23 si 1-0 la general. In ciuda socului, elevii lui Paduraru si Turcanu au ramas in picioare. Tinând pasul pâna la jumatatea partialului secund. Numai ca de la 13-12 s-a ajuns la 14-18. Si apoi la 16-21. Totul, pe serviciile gresite ale gazdelor, dublate de block-ul de piatra al Zalaului, condus de gigantul Rudnytski (doi metri si 10 inaltime) ce a facut ca „falsul” Stiintei, Krisztian Csoma sa aiba un procentaj de numai 31%. Chiar daca studentii, cu rezerva Saracutu la finalizare, au „strâns” scorul la 19-22, lidera nu si-a mai permis sa traiasca periculos. A finalizat setul cu 25-19 si a ipotecat o victorie de trei puncte. Asta in conditiile in care actul al treilea, Stiinta a fost egala Zalaului doar pâna la 7-7. Dupa 7-8 s-a ajuns la 9-16 si ulterior la un 14-25 care nu a lasat loc comentariilor, ci doar regretelor. Si unui dubiu: ce s-ar fi intâmplat daca hobitii ar fi câstigat primul set?

Stiinta: Ivkovic 3 puncte (Cazacu), Vitelaru 6 (Saracutu 3), Somesan 15, Marinca 3 (Purice 2, R. Lazar), Voinea 1, Csoma 8 (Târcavu), Ghimes- libero.

Celelalte rezultate: VC Caransebes- Tricolorul Ploiesti 3-1, U Cluj- Unirea Dej 0-3, VCM Piatra Neamt- Steaua 0-3. Meciul SCMU Craiova- Explorari Baia Mare s-a jucat ieri, iar CSM Bucuresti- Arcada Galati va avea loc azi.

Clasament: 1) VM Zalau 31p. (35-10), 2) Steaua 31p. (33-10), 3) Arcada 28p., 4) Tricolorul 24p., 5) SCM U Craiova 20p., 6) Explorari Baia Mare 16p. (22-22), 7) CSM Bucuresti 16p. (21-24), 8) VC Caransebes 14p., 9) Stiinta Bacau 11p., 10) Unirea Dej 10p. 11) U Cluj 7p., 12) VCM Piatra Neamt 2p.

Etapa viitoare (17 decembrie): Steaua- Stiinta (se joaca vineri, 16 decembrie). U Cluj- SCM U Craiova, Unirea Dej- CSM Bucuresti, Arcada- VC Caransebes, VM Zalau- Explorari Baia Mare. Meciul Tricolorul Ploiesti- CSM Piatra Neamt a fost amânat pentru 25 ianuarie.

Nu l-a oprit nici accidentarea

Alaturi de cehul Karel Linz (21 puncte, procentaj 73%), Adrian Gontariu a fost principala gura de foc a Zalaului in meciul de sâmbata de la Bacau. „Gonta” si-a trecut in cont 19 puncte, in conditiile unei accidentari care l-a si scos din circuit o perioada in setul al doilea. Concret, la 8-7 pentru Zalau, Gontariu a aterizat gresit, suferind o accidentare la glezna, care l-a trimis pe banca. Gontariu a reintrat la 12-12, evolutia sa ulterioara nefiind una la intensitate maxima. Chiar si asa, insa, internationalul român a facut diferenta in favoarea echipei antrenate de Marian Constantin.

Dan Sion