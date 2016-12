Volei masculin/ Divizia A1: Batuti acasa

Voleibalistii Stiintei Bacau au clacat in ultima etapa a turului Diviziei A1.

Autorii unui nesperat, dar meritat punct obtinut miercuri, pe terenul campioanei SCM U Craiova, bacauanii erau in carti pentru ocuparea locului 6 la finalul turului in conditiile unei victorii de trei puncte in meciul de simbata, de pe teren propriu cu Explorari Baia Mare.

Din pacate, echipa antrenata de Cornel Paduraru a cedat cu 1-3 jocul cu baimarenii la capatul unei evolutii sinusoidale.

Dupa un prim set bun, cistigat la 18, gazdele s-au intrecut in greseli (in special la serviciu), cedind urmatoarele trei acte si ratind sansa de a-si imbogasi zestrea de puncte.