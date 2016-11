Volei masculin/ Divizia A1: Au spart gheata

Ce urmeaza dupa primul punct in Divizia A1? Evident, prima victorie. La trei zile dupa ce a cedat in tie-break, la Dej, Stiinta a contabilizat primul succes stagional, invingând sâmbata, acasa, cu 3-1, pe U Cluj, in etapa a sasea a campionatului.

Dupa un start echilibrat, bacauanii s-au instalat la conducere, adjujdecându-si setul inaugural la 21. Actul secund a gasit Clujul in avantaj cu un punct la primul time-out tehnic, insa gazdele au intors scorul de pe tabela, având 16-13 la cel de-al doilea time-out tehnic gratie asului reusit de Vitelaru.

Un atac in urcare al lui Marinca a permis Stiintei sa se impuna cu 25-20 si sa se desprinda la general cu 2-0. U Cluj a dominat actul al treilea si, chiar daca echipa lui Paduraru a egalat la 14 si la 18 pe atacurile lui Somsean (foarte buna evolutia sa) si Csoma, ardelenii s-au impus la limita, cu 25-23. Si in partialul patru, oaspetii au inceput mai bine, conducând cu 8-6 si 11-7, insa, odata ce si-a egalat adversara la 14, Stiinta, cu Purice intrat in locul lui Csoma, nu a mai facut pasi gresiti, câstigând setul cu 25-21 si meciul cu 3-1.

Stiinta: Ivkovic, Somesan, Vitelaru, Marinca, Cimili, Csoma, Ghimes- libero. Au mai jucat: Voinea, Purice, Saracutu, Cazacu, Todorut.

U Cluj: Kozlovsky, Badea, Negrean, Pop, Pastean, Borota, Popovici-libero.

Celelalte rezultate: SCM U Craiova- Volei Caransebes 3-0, VCM Piatra Neamt – CSM Bucuresti 3-2, Stiinta Explorari Baia Mare- Unirea Dej 3-0, VM Zalau- Arcada Galati 3-0, Steaua- Tricolorul Ploiesti 3-0.

Clasament: 1. Steaua 16p., 2. Zalau 14p. (17-7), 3). Tricolorul Ploiesti 14p. (15-8), 4. Arcada 13p., 5. Craiova 12p., 6. CSM Bucuresti 11p., 7. VC Caransebes 6p. (10-14), 8. U Cluj 6p. (8-12), 9. Unirea Dej 6p. (9-15), 10Explorari Baia Mare 4p. (8-15), 11 Stiinta Bacau 4p. (6-16), 12 VCM Piatra Neamt 2p.

Programul etapei viitoare (12 noiembrie): Tricolorul Ploiesti- SCMU Craiova (se joaca pe data de 11), Arcada Galati- Steaua, Unirea Dej- VM Zalau, U Cluj- Stiinta Explorari Baia Mare, CSM Bucuresti- Stiinta, VC Caransebes- VCM Piatra Neamt.