Volei masculin/ Divizia A: Ne revedem in ianuarie!

Ultima partida a anului nu a fost cu noroc pentru voleibalistii Stiintei Bacau. De vina nu a fost numarul etapei (13), ci adversara, Steaua, care s-a impus cu un categoric 3-0 (18,17, 15) si a urcat pe primul loc in clasamentul Diviziei A1 la finalul lui 2016.

In formula de start Ivkovic, Somesan, Saracutu, Voinea, Marinca, Csoma, Ghimes (libero), pe parcursul jocului mai evoluând Cazacu, Vitelaru, Purice, Târcavu si Todorut, Stiinta a avut o prestatie in descrestere la meciul care a deschis cea de-a doua runda a returului. Studentii intra intr-o mini vacanta, campionatul reluându-se pe 21 ianuarie, atunci când in Bacau va veni Tricolorul Ploiesti.

Rezultatele complete ale etapei a 13-a: Steaua- Stiinta 3-0, U Cluj- SCM U Craiova 0-3, Unirea Dej- CSM Bucuresti 0-3, Arcada Galati – VC Caransebes 3-0, VM Zalau- Explorari Baia Mare 3-1. Meciul Tricolorul Ploiesti- VCM Piatra Neamt a fost amânat pentru 25 ianuarie.

Clasament

1 Steaua Bucuresti 13 11 2 36-10 34p.

2 VM Zalau 13 12 1 38-11 34p.

3 Arcada Galati 13 11 2 34-15 31p.

4 SCM U Craiova 13 9 4 30-15 26p.

5 Tricolorul Ploiesti 12 8 4 28-19 24p.

6 CSM Bucuresti 13 7 6 27-25 22p.

7 Explorari B. Mare 13 5 8 23-28 16p.

8 VC Caransebes 13 5 8 20-29 14p.

9 Stiinta Bacau 13 3 10 16-31 11p.

10 Unirea Dej 13 3 10 16-33 10p.

11 U Cluj 13 2 11 11-33 7p.

12 VCM P. Neamt 12 1 11 5-35 2p.

Programul etapei viitoare (21 ianuarie): SCM U Craiova- VM Zalau, Explorari Baia Mare- Steaua Bucuresti, Stiinta Bacau- Tricolorul Ploiesti, VCM Piatra Neamt- Arcada Galati, VC Caransebes- Unirea Dej, CSM Bucuresti- U Cluj.