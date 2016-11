Sport Volei masculin/ Divizia A: Doua la rând VCM LPS Piatra Neamt- Stiinta Bacau 0-3 (-23, -17, -15) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Voleibalistii Stiintei arata ca au prins gustul victoriilor. Si ca stiu sa câstige si „afara”. La o saptamâna dupa ce au dat de pamânt acasa cu scorul 3-0 de VC Caransebes, bacauanii antrenati de Corneliu Paduraru si Eusebiu Turcanu s-au impus in trei seturi si pe terenul „lanternei” VCM LPS Piatra Neamt. Sâmbata, sub Pietricica, studentii au avut o singura cumpana: in setul de debut, atunci când au intrat cu handicap de trei puncte la cel de-al doilea time-out tehnic si s-au vazut ulterior condusi cu 20-22. Stiinta a intors rezultatul la 23-22, câstigând setul la limita. Urmatoarele doua partiale au fost in intregime la mâna oaspetilor care se pregatesc miercuri de o confruntare-soc pe terenul campioanei en-titre SCMU U Craiova, echipa aflata, totusi, in regres fata de sezonul precedent. La Piatra, Stiinta a inceput meciul cu gazdele de la VCM LPS in formula: Ivkovic, Somesan, Vitelaru, Cimili, Marinca, Csoma, Ghimes-libero. Au mai jucat: R. Lazar si Voinea. Celelalte rezultate ale etapei a noua: Arcada Galati- SCM U Craiova (3-1), Unirea Dej- Tricolorul Ploiesti(1-3), U Cluj- Steaua (0-3), CSM Bucuresti- VM Zalau (1-3), VC Caransebes- Stiinta Explorari Baia Mare (3-2). Clasament 1 Steaua Bucuresti 9 7 2 24-9 22p.

2 VM Zalau 9 8 1 26-10 22p.

3 Arcada Galati 9 8 1 24-11 22p.

4 Tricolorul Ploiesti 9 7 2 22-13 20p.

5 SCM U Craiova 9 5 4 18-13 15p.

6 CSM Bucuresti 9 4 5 18-19 14p.

7 VC Caransebes 9 4 5 16-19 11p.

8 Explorari B. Mare 9 3 6 16-21 10p.

9 Stiinta Bacau 9 3 6 13-19 10p.

10 Unirea Dej 9 2 7 13-24 7p.

11 U Cluj 9 2 7 10-21 7p.

12 VCM P. Neamt 9 1 8 5-26 2p.