Volei masculin/ Cupa României: Sezonul incepe in Bacau

Sâmbata, in deschiderea stagiunii, Stiinta si Dinamo se vor bate pentru un loc in faza intâi a Cupei României



Anul acesta, sezonul competitional la volei masculin debuteaza in Bacau. Cu un meci de Cupa României. Sâmbata, de la ora 12.00, Stiinta Bacau si Dinamo Bucuresti se vor confrunta intr-un meci cu caracter de mansa unica, in faza preliminara a competitiei.

Cine câstiga, merge mai departe. Adversara din faza intâi a Cupei este deja cunoscuta: Tricolorul Ploiesti.

“Speram sa fim noi aceia care vor juca impotriva Ploiestiului, insa suntem constienti ca nu ne va fi usor cu Dinamo. Inainte de toate, Dinamo si-a pastrat echipa cu care a retrogradat la mustata din Divizia A1: cu Harbuz si Chitiogoi «secunzi» si cu un cuplu de centri pe care il cunoastem bine: Muresan si Soloc”, a declarat antrenorul Stiintei, Cornel Paduraru, care, inca nu si-a definitivat lotul:

“Pâna la jocul cu Dinamo ni se va alatura si un component al nationalei Moldovei, Pavel Cimili”. Sosirea lui Cimili completeaza lista de achizitii efectuata in inter-sezon de Stiinta si pe care se regasesc ridicatorul sârb Alexander Ivkovic, universalul maghiar Krisztian Csoma, libero-ul dinamovist Doru Ghimes, centrii Sergiu Marinca (Steaua) si Alexandru Voinea si “secundul” Stefan Somesan, ultimii doi venind de la Ploiesti.

Din lotul care a obtinut promovarea au ramas: Purice, Vitelaru, Cazacu, Saracutu, Târcavu, C. Matei si Todorut. “Evident, ne confruntam cu probleme de omogenitate, dar ne dorim sa incepem sezonul cu dreptul”, a subliniat Cornel Paduraru.