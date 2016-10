Volei masculin/ Cupa României: Cu Ploiestiul, tot la 12.00

PROMO



Stiinta si-a programat jocul de sâmbata, cu Tricolorul, din faza I a Cupei, la ora prânzului, la fel ca si saptamâna trecuta, când a eliminat-o pe Dinamo. Partidele interne din campionat ale studentilor se vor juca, insa, in mod regulat, de la ora 17.00

Next level pentru voleibalistii Stiintei. Invingatori in fata lui Dinamo Bucuresti, in turul preliminar al Cupei României, studentii se pregatesc de un nou meci in mansa unica. Tot in Bacau, tot sâmbata si tot de la ora 12.00. De data aceasta, insa, stacheta se ridica in mod considerabil, bacauanii urmând sa primeasca vizita Tricolorului Ploiesti. Participanta in Cupa Challenge, gruparea prahoveana si-a anuntat candidatura la titlul de campioana.

In consecinta, la Ploiesti au venit in inter-sezon jucatori din cele patru zari. Din Grecia, de la Panathinaikos a fost adus universalul brazilian Ferreia Pedrosa. Din Liban a venit coordonatorul venezuelean Jose Manuel Carrasco Angulo. Iar din liga secunda franceza a sosit „secundul” muntenegrean Aleksandar Milivojevic. Legiunea stranierilor este completata cu doi centri din Ucraina, Konstantin Riabukha si Konstantin Zhylinsyi, cu extrema cubaneza Rosales Centellles si cu libero-ul sârb Goran Skundric, care a evoluat in trecut la Tomis Constanta.

„Intr-adevar, Ploiestiul s-a blindat cu stranieri. Nu prea gasesti români in echipa adversarei noastre de sâmbata. Este evident ca ne asteapta un meci foarte dificil, dar eu spun ca acei care vor veni sâmbata la sala vor avea ce vedea”, a declarat antrenorul Stiintei, Cornel Paduraru, care spera ca media spectatorilor sa fie una in crestere:

„Fiind o nou promovata si având in fata o formatie de calibrul Ploiestiului, noi pornim cu sansa a doua. Sunt convins insa ca va fi un meci frumos, iar faptul ca jucam acasa reprezinta un avantaj. Suntem acomodati cu sala si nutrim speranta ca suporterii nostri vor veni alaturi de noi. Din acest motiv fac si un apel catre iubitorii voleiului. Ii asteptam la sala deoarece, repet, vor avea ce vedea, iar echipa are nevoie de ei”.

Pentru ca in editia de campionat 2016-2017 a Diviziei A1 care va incepe pe 15 octombrie numarul spectatorilor la meciurile de acasa ale Stiintei sa fie unul cât mai mare, gruparea bacauana a decis ca si orarul sa fie unul accesibil fanilor. Astfel, in mod regulat, studentii isi vor sustine jocurile de pe teren propriu sâmbata, de la ora 17.00.

„Pâna la campionat, insa, ne asteapta meciul cu Ploiestiul pe care incercam sa-l pregatim cât mai bine. Insistam pe inchegarea relatiilor de joc”, a precizat antrenorul Paduraru, care mizeaza, inainte de toate, pe forta de atac a „universalului” Krisztian Csoma, MVP-ul partidei cu Dinamo. Daca va reusi surpriza si o va elimina pe Tricolorul Ploiesti, Stiinta va ajunge in „sferturile” Cupei, acolo unde o asteapta un super-meci cu detinatoarea titlului de campioana, SCM U Craiova. Next level?