Voleibalistii Stiintei Bacau isi incheie aventura in Cupa României. Dar o fac cu capul sus. Dupa un nou joc spectaculos pe teren propriu.

Putin a lipsit ca meciul de sâmbata, din faza I a Cupei, impotriva Tricolorului Ploiesti sa nu fie decis in tie-break, la fel ca si disputa din urma cu o saptamâna, contra lui Dinamo.

Condusi cu 2-0 pe seturi de multinationala ploiesteana care are ca obiectiv declarat titlul, studentii au câstigat cu 26-24 setul al treilea, in care, cu Csoma si Purice in prim-plan, au revenit de la 21-22 si 22-23.

Desi au inceput furtunos partialul al patrulea, fiind in avantaj cu 8-2 si 9-3 in fata unei formatii oaspete lipsite de reactie (Tricolorul a „reusit” si o rotatie gresita), elevii lui Cornel Paduraru si Eusebiu Turcanu nu au izbutit, insa, sa gestioneze momentul favorabil si sa impinga jocul in decisiv.

Oaspetii au intors de la 3-9 la 10-9, mentinând apoi un ecart de doua-trei puncte pâna spre finalul setului adjudecat cu 25-21.

Invinsi cu 3-1 la general, Somesan, Csoma si Cimili se pot consola, insa, cu faptul ca au tinut pasul cu Centelles, Milivojevic sau Windson Ferreira. Lucru care da sperante in perspectiva campionatului Diviziei A1 ce va incepe pentru Stiinta cu un alt meci de foc: sâmbata, la Zalau.

Stiinta: Ivkovic (Purice), Viselaru, Somesan (Saracutu), Cimili, Al. Voinea (Todorut), Csoma (Cazacu), Ghimes- libero.

Tricolorul: Carrasco Angulo, Milivojevic (Fl. Voinea), Centelles, Rianukha, Aleksic (Zhylinskyi), Windson Ferreira (Grigoras), Skundric-libero.