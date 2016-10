Volei masculin/ Cupa României: Batuti cu CSOMAgul!

Având in “universalul” maghiar venit de la Hapoel Ierusalim principalul realizator, Stiinta a inceput sezonul cu o victorie. Studentii s-au calificându-se in faza I a Cupei, dupa un spectaculos 3-2 (-22, 20, 19,-22, 13) cu Dinamo

Primul meci, prima victorie pentru Stiinta. Sau, mai exact, new Stiinta. Cu un singur “supravietuitor” din sextetul cu care a reusit promovarea in A1 (Vitelaru) si fara niciun meci de verificare la activ, gruparea bacauana a debutat cu dreptul in noul sezon.

Sâmbata, in faza preliminara a Cupei României, studentii si-au valorificat avantajul terenului propriu, dar si al achizitiilor, eliminând-o pe Dinamo Bucuresti cu un rocambolesc 3-2. Omul nr. 1 al partidei a fost, fara indoiala, maghiarul Krisztian Csoma. “Universalul” in vârsta de 28 de ani venit de la Hapoel Ierusalim a realizat 29 de puncte, fiind principala gura de foc a unei echipe care a mutat bine si in celelalte compartimente.

Astfel, coordonatorul sârb Ivkovic a adus limpezime jocului, libero-ul Ghimes a intarit apararea, in timp ce Somesan este o alternativa viabila pe faza de atac. De notat si siguranta centrilor Voinea- Cimili, cu precizarea ca ultimul, titular in nationala Moldovei, a venit vineri la echipa, iar sâmbata era deja in teren.

Contra lui Dinamo, Stiinta a inceput mai greu, cedând primul set la 22, dar si-a revenit, adjudecându-si-le pe urmatoarele doua la 20 si 19. Chiar daca a condus pâna aproape de al doilea time-out tehnic (14-13) si a tinut pasul pâna la 17-17, echipa lui Cornel Paduraru a cedat actul al patrulea cu 22-25, calificarea transându-se in tie-break.

Desi au gresit nu mai putin de cinci servicii in setul decisiv, Stiinta s-a impus cu 15-13 pe atacurile devastatoare ale lui Csoma, avansând astfel in faza intâi a Cupei, unde va primi vizita Tricolorului Ploiesti, tot in mansa unica si tot in Bacau, pe 8 octombrie.

Stiinta: Ivkovic (Purice), Somesan (Saracutu), Vitelaru, Voinea (Todorut), Cimili, Csoma, Ghimes- libero.

Dinamo: Manda, Soloc, Dragusin (Harbuz), Balan, Muresan, Chitigoi (Velicu).