Nu mai e nici o noutate. Și nici vreo incertitudine: echipa de volei masculin a Științei Bacău va evolua din octombrie în campionatul Diviziei A2. Cu câți bani și cu ce lot, rămâne de văzut. Deocamdată, previziunile nu sunt dintre cele mai optimiste. După plecarea stranierilor Ivkovic, Ivankovic, Csoma și Cimili, de la finalul săptămânii trecute, au părășit Știința alți doi titulari: „secundul” Ștefan Someșan și centrul Alexandru Voinea. „Cei doi s-au antrenat cu noi până vineri, după care au plecat, comunicându-mi că iau serios în calcul varianta semnării cu o altă echipa dacă la Știința nu se mișcă nimic. Îi înțeleg foarte bine. I-am rugat doar să nu semneze încă vreun alt contract și să mai aștepte măcar două saptămâni. Eu sper sa putem mișca ceva în acest timp”, a declarat noul antrenor principal al Științei, Eusebiu Țurcanu. Retrasă din motive de ordin financiar din prima ligă, acolo unde figurase printre revelațiile sezonului trecut, gruparea studențească își pune toate speranțele în încheierea unui parteneriat cu municipalitatea, după ce vechiul proiect de finanțare în baza Legii 350/ 2005 a fost abandonat ca urmare a lipsei banilor pentru co-finanțare. „Noul proiect ne-ar putea ajuta să ne atingem obiectivul: ajungerea la turneul de promovare. De acest parteneriat cu municipalitatea depinde viitorul echipei. În lipsa banilor, vom rămâne doar o echipa de ligă secundă”, a concluzionat antrenorul Țurcanu. 0 SHARES Share Tweet

