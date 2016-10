Volei junioare / Debut cu dreptul

Voleibalistele CSS Bacau au debutat cu dreptul in campionatul cadetelor. Duminica, in prima etapa, echipa antrenata de Dumitru Matanie a invins cu 3-0 (21, 12, 23) in deplasare pe CSS Iasi. “Desi scorul pare sa spuna altceva, sa stiti ca nu am avut deloc un meci usor.

Pe lânga faptul ca am intâlnit o echipa foarte buna, am acuzat lipsa jocurilor de pregatire”, a declarat antrenorul Dumitru Matanie, care a mizat pe urmatoarea formula de echipa: Nicola Juncu (Iulia Matanie), Alexandra Adragai, Neidi Enache, Madalina Airoaie, Denisa Sava si libero-ul Bianca Dodan. Au mai intrat pe parcurs: Ioana Bunea, Jaqueline Rusu, Maria Bahrim, Bianca Popa si Isabel Simut.

De anul acesta, Federatia a introdus ca bonus acordarea a câte unui punct pe meci echipelor care utilizeaza, pe tot parcursul unui joc, a doua voleibaliste cu talie de minim 1.78 m. “Problema este ca Federatia va face masuratorile de-abia in faza urmatoare a competitiei.

Pâna atunci, fiecare echipa poate sa ia puncte-bonus dupa cum o taie capul. In ceea ce ne priveste, nu am «vânat» bonusul la Iasi deoarece avem in lot doar o jucatoare de 1,78, pe Madalina Airoaie si una care este la un centimetru sub limita impusa, Neidi Enache. Iasiul, in schimb, a cerut si, implicit, a primit punctul-bonus, chiar daca nu am observat sa aiba in lot jucatoare inalte precum Airoaie”, a subliniat antrenorul CSS Bacau, Dumitru Matanie.