Sport Volei junioare 2 / Nimic nu le oprește In ciuda problemelor de efectiv, CSS Bacau a incheiat 2016 fara sa piarda vreun set de Dan Sion - Formezi 3-0 si dai peste CSS Bacau. Sau, mai bine zis, CSS Bacau da peste tine. Voleibalistele cadete antrenate de Dumitru Matanie nu au mila de nimeni. Din sase meciuri jucate in acest sezon, au obtinut tot atâtea victorii. Si toate la scor de 3-0. Ultimul succes, venit duminica, in prima etapa a returului, s-a dovedit si cel mai important. Si asta pentru ca adversara bacauanelor a fost CSS Unirea Iasi, cealalta pretendenta la primul loc in serie. „Daca nu câstigam, iesencele ne depaseau gratie punctelor bonus", a declarat antrenorul CSS Bacau, Dumitru Matanie, facând referire la punctele acordate de FRV ca premiu pentru utilizarea, pe tot parcursul unui meci, a doua jucatoare de peste 1.78 m. Contra iesencelor, cadetele bacauane s-au impus cu 3-0 (13, 20, 20) in meciul din sala de sport a CN „Vasile Alecsandri", trecând peste toate impedimentele. Inclusiv problemele de efectiv. „Din motive medicale, nu am putut utiliza doua jucatoare de baza, Alexandra Adragai si Neidi Enache, in timp ce o a treia titulara, Nicola Juncu a jucat fara sa se fi antrenat deloc pe durata saptamânii trecute", a subliniat antrenorul Matanie, care a mizat pe urmatoarea garnitura de start: Iulia Matanie, Nicola Juncu, Ioana Bunea, Maria Bahrim, Madalina Airoaie, Denisa Sava si libero-ul Bianca Dodan. Pe parcurs, au mai evoluat Jaqueline Rusu, Bianca Popa si Isabell Simut. CSS Bacau a incheiat conturile cu 2016, urmând sa revina pe teren in ianuarie, pentru jocul din deplasare cu Botosaniul. Dupa incheierea meciurilor din Serie (din care mai sunt de disputat patru jocuri), va urma primul turneu semifinal.

