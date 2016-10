Reprezentativa României de volei feminin a ratat calificarea la turneul final al Campionatului European din 2017. Invingatoare pe teren propriu in prima mansa a „barajului” cu Ungaria, cu scorul de 3-0, „tricolorele” aveau nevoie de câstigarea a doua seturi in returul programat duminica, in deplasare, la Erd pentru a obtine accesul la Europene.

Din pacate, România a fost invinsa de Ungaria in mansa a doua cu scorul de 3-1 (14-25, 24-22, 27-25, 25-19), pierzând calificarea la setul de aur, cedat cu 15-13. In setul al treilea, echipa antrenata de italianul Davide Alessandro Delmati a avut nu mai putin de trei mingi de calificare (24-22, 25-24), insa reprezentativa maghiara a intors rezultatul, adjudecându-si partialul in prelungiri, cu 27-25. In campania de calificare pentru Euro, din lotul României au facut parte si patru componente ale Stiintei Bacau: Denisa Rogojinaru, Cristina Cazacu, Georgiana Fales si Mihaela Albu.

In mansa retur a „barajului” de la Erd, Cristina Cazacu a fost principala realizatoare a oaspetelor, cu 22 puncte.

Din aceasta saptamâna, Rogojinaru, Cazacu, Fales si Albu revin, dupa o pauza indelungata, la echipa lor de club, pregatind startul de campionat al Diviziei A1. In primul meci de campionat, programat sâmbata, 15 octombrie, Stiinta va evolua la Iasi, contra gazdelor de la Penicilina.

„Lipsa de omogenitate cauzata de absenta jucatoarelor de lot national pe durata pregatirilor va afecta evolutia echipei noastre in campionat”, a declarat antrenorul Florin Grapa, care, in conditiile indisponibilitatii pe termen lung a Taniei Lupu, s-a vazut nevoit sa opereze o noua modificare de lot, legitimând-o pe muntenegreanca Ana Otasevic.